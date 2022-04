San Valentino: Domani Musei, biglietti e treni col 2×1 per festeggiare gli innamorati. Ecco dove si paga la metà. San Valentino si festeggerà domani. Per festeggiare tale dolce avvenimento alcuni musei da Nord a Sud adotteranno la formula del 2×1 per cui si potrà entrare in 2 pagando 1 solo biglietto. Ma vediamo dove.

2×1 al museo: ecco dove

Il giorno di San Valentino ovvero il 14 febbraio si potrà visitare la Reggia di Caserta pagando 1 solo biglietto invece di 2. L’iniziativa sarà riservata alle coppie di innamorati che pagheranno quindi soltanto 14 euro il ticket di ingresso. Per poter fruire di tale promozione si potrà effettuare la prenotazione online a questo link oppure acquistare il ticket direttamente alla biglietteria. Grazie ad esso, la coppia di innamorati potrà visitare gli appartamenti storici, il parco della Reggia ma anche il Giardino Inglese.

E ancora, si potrà entrare in 2 pagando 1 solo biglietto al Maxxi di Roma dalle ore 11 alle ore 20. L’ultimo ingresso permesso sarà alle 19. Grazie a tale promozione le mostre del museo costeranno per due 12 euro, la mostra du Altan per due costerà 10 euro ed infine la mostra del Museo più Altan sempre per due costerà 15 euro. Inoltre conservando il biglietto, al ristorante Mediterraneo del Maxxi si avrà uno sconto del 20% sia sull’aperitivo che sulla cena o anche su entrambi da gustare in due.

San Valentino al museo: si entra in 2 e si paga 1 solo biglietto

L’altro museo in cui ci sarà la formula del 2×1 sarà quello del Cinema di Torino che aprirà al pubblico “Cinemaddosso. I costumi di Annamode da Cinecittà a Hallywood”. Si potranno quindi ammirare gli splendidi costumi realizzati proprio dalla sartoria Annamode per grandi produzione del cinema a partire dagli anni del “La Dolce Vita” fino ad oggi. Ci sarà per l’occasione anche un prolungamento d’orario fino alle ore 23 mentre alle ore 18 ci sarà la visita guidata “I Love Cinema” della durata di 1 ora e mezza. Il costo della visita sarà di 6 euro mentre l’ingresso al museo sarà, come detto, ridotto. Si consiglia la prenotazione sul sito del Museo Cinema.

Sempre a Torino la formula del 2×1 riguarderà anche il Museo Egizio per cui chi il 14 febbraio si presenterà in coppia pagherà 1 solo biglietto. In occasione della festa degli innamorati il museo offrirà anche un percorso tematico denominato “Il mio cuore segue il tuo amore” ispirato ad una lirica d’amore che fu composta nell’antico Egitto. In questo modo il visitatore potrà conoscere l’amore profondo del popolo egizio. Il costo (escluso il biglietto di ingresso al museo) sarà di 7 euro.

Infine, segnaliamo il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia dove per San Valentino le coppie potranno entrare pagando 1 solo biglietto. La visita porterà alla scoperta di oltre tremila pezzi che racconteranno come funzionava nel passato il servizio di soccorso quando c’era un incendio. Ci sarà anche la realtà virtuale che simulerà la presenza di un incendio durante il percorso. Per fruire della promozione si dovrà prenotare.

