San Valentino: Ecco la classifica dei 20 ristoranti più romantici d’Italia secondo TheFork. Al primo posto un milanese

L’amore si festeggia a tavola. Secondo TheFork, tra le principali app per scegliere e riservare il ristorante, il 14 febbraio le prenotazioni online in Italia sono 3 volte superiori a quelle degli altri giorni dello stesso mese. Rimane invece stabile a 30€ – bevande escluse – lo scontrino medio a coperto più prenotato. Le cucine più ricercate a San Valentino su TheFork sono quella mediterranea, quella di pesce e quella giapponese.

Si assiste infatti a una crescente tendenza a prediligere i sapori etnici per le occasioni romantiche: uno studio condotto sempre da TheFork con BVA Doxa rivela che per la festa degli innamorati e per gli anniversari, circa il 20% degli italiani sceglie la cucina etnica. Ma quali sono i ristoranti che hanno l’atmosfera giusta per la serata più romantica dell’anno? TheFork ha individuato i 50 indirizzi italiani che maggiormente vengono descritti come romantici nelle recensioni dell’app, che ne conta complessivamente 20 milioni.

La classifica dei ristoranti più romantici d’Italia secondo TheFork

Ristorante Rubacuori, Milano Bella Iseo, Pilzone (Lago d’Iseo) Lo Zodiaco, Roma Lido Marirò, Cabina (LE) Lavatoio Bistrot, Santarcangelo di Romagna (RN) Poste Vecie, Venezia Ristorante il Paiolo, Firenze Baja, Roma Osteria del Ponte, Trezzano sul Naviglio (MI) Alla Torre de Rossi, Firenze Vecchio Mulino, Volta Mantovana (MN) Castello della Castelluccia, Roma L’Etoile, Villolongo (BG) La Peniche, Massa Herb, Cittadella (PD) Ristorante dei Pittori, Torino Algiubagiò, Venezia Rose & Sapori, Desenzano del Garda (BS) Morgante Cocktail And Soul, Milano Tenuta Valcurone, Montevecchia (LC) Canton divino, Avigliana (TO) Villa Abbamer, Grottaferrata (RM) Il Roseto, Assisi (PG) Roof garden, Roma Una Finestra sul Lago, Carate Urio (CO) Agriturismo Li Calizzi, Novoli (LE) Zibibbo 2.0, Firenze 1990 Accademia Del Gusto, Roma Antica Scuderia 1870, Crespellano (BO) Ristorante Sabatini, Firenze Nò-do Restaurant, Paratico (BS) Belle Donne Bistrot, Milano I Cuochi, Genova Darì Ristorante & Enoteca, Verona Il Cavaliere Gourmet, Viterbo Vico Mercati, Vimercate (MB) Ristorante Caravaggio, Desenzano del Garda (BS) La Scaletta, Milano Nishiki, Milano Il Vico della Torretta, Sesto San Giovanni (MI) La Posata Bianca, Abano Terme (PD) Enoteca Zanini, Bergamo La Cucina Con Vista, Frascati (RM) Senses, Roma La Taverna Relais Castrum Boccea, Roma Le Caserie Locanda di Charme, Marsala (TP) Ristorante Francy, Montecatini Terme (PT) Molekole, Artena (RM) Gaetano Costa Le Roof, Roma Il Ranuncolo, Lentate Sul Seveso (MB)

A proposito di TheFork

TheFork, brand di Tripadvisor è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti, con un network di 80.000 ristoranti a livello globale e 29 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come “LaFourchette” in Francia e Svizzera, “ElTenedor” in Spagna, “TheFork” Italia, Olanda, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia, Danimarca, Australia, Argentina, Cile, Colombia, Messico, Perù e Uruguay. Inoltre, è attiva anche in inglese come “TheFork.com“.

TheFork mette in contatto utenti e ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su Tripadvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.

L’articolo San Valentino: Ecco la classifica dei 20 ristoranti più romantici d’Italia secondo TheFork. Al primo posto un milanese proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.