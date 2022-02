Per un weekend d’amore nella Capitale, scegliete l’eleganza e la raffinatezza di un 5 stelle come Palazzo Montemartini. A due passi dalle Terme di Diocleziano, in un palazzo di fine ‘800, troverete il luogo ideale per trascorrere piacevoli momenti di relax, e una “casa lontano da casa” mentre sarete alla scoperta delle meraviglie che solo Roma può offrire. Gli spazi di Palazzo Montemartini sono molto luminosi, ampi, in perfetta armonia tra design moderno e gli affreschi storici, proprio come le stanze divise in ben 7 categorie.

Anche il ristorante Senses è un gioco di stili tra moderno e antico, rendendolo un luogo accogliente dove trascorrere una piacevole serata gustando deliziosi piatti della tradizione italiana, rivisitati in chiave moderna. Per chi è alla ricerca del benessere, anche in vacanza, Palazzo Montemartini ha dedicato una speciale camera, ovvero la SPA Junior Suite dove gli ospiti potranno rilassarsi nella vasca idromassaggio e hammam privati, in totale riservatezza. In più…