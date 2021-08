sandra-milo-botta-e-risposta-con-alessandro-cattelan,-e-lei-lo-asfalta

Il Grande Fratello vip si appresta ad iniziare e sembrerebbe che già da qualche giorno siano arrivati che il rumors relativi ai prossimi concorrenti. Si è detto infatti che il cast ormai sia definito anche se sostanzialmente giorno dopo giorno arrivano tutta una serie di smentite da parte di quelli che sarebbero gli ipotetici concorrenti. Nelle ultime ore, ci sarebbe stata la precisazione di una grande conduttrice e artista italiana, ovvero Sandra Milo. Quest’ultima pare che abbia avuto una discussione piuttosto animata con un noto conduttore televisivo ovvero Alessandro Cattelan. Ma cos’è accaduto tra i due?

Alessandro Cattelan in copertina su Tv sorrisi e canzoni

Come tutti sappiamo, Alessandro Cattelan è stato per diversi anni alla conduzione di X Factor, mentre adesso è pronto per una nuova avventura su Rai 1. L’azienda infatti ha affidato al conduttore una trasmissione intitolata ‘Da Grande’ che andrà in onda proprio su Raiuno nelle prossime settimane. La rivista TV Sorrisi e Canzoni sembra che abbia voluto dedicare al nostro conduttore una cover proprio per festeggiare questo suo nuovo ed importante ingaggio in RAI. Così Alessandro piuttosto felice di questa iniziativa del magazine, ha riportato sul suo account ufficiale un post dove è raffigurata proprio la copertina di TV Sorrisi e Canzoni.

Il conduttore scrive una didascalia e cita Sandra Milo

Con la sua solita ironia però Alessandro avrebbe commentato questa immagine e nella didascalia avrebbe detto di essere stato photoshoppato proprio come una vecchia diva. A catturare l’attenzione dei suoi follower è stata però la frase finale che Cattelan ha scritto proprio questa didascalia. “Ci vediamo a settembre su Rai 1 e incrociamo le dita per il sogno di Sandra Milo“. In realtà Alessandro Cattelan avrebbe scritto queste parole in riferimento ad una parte proprio della copertina di TV Sorrisi e Canzoni dove c’è proprio raffigurata Sandra Milo e poi sotto ancora una frase virgolettata che dice “Faccio un musical e sogno il GF“. Non è tardata ad arrivare la risposta di Sandra Milo la quale ha utilizzato la sua pagina Facebook per rispondere al noto conduttore.

Non è tardata ad arrivare la risposta della Milo

“La ringrazio per avermi gentilmente menzionata ma non è necessario che Lei incroci le dita per me“. Queste le parole di Sandra Milo la quale sarebbe stata già contattata per partecipare alla scorsa edizione del Grande Fratello, ma ha dichiarato di non aver voluto partecipare per dei problemi che non sono stati comunque specificati. “Semmai sono io che faccio a Lei i miei auguri per la sua nuova avventura”. Questo ancora quanto aggiunto da Sandra Milo la quale ha colto l’occasione quindi per fare gli auguri a Cattelan per questa sua nuova esperienza in RAI. Insomma, un botta e risposta che ha incuriosito tanto i follower e che ha fatto ben intendere che non ha alcuna intenzione di entrare nella casa più famosa d’Italia.