Sandro Raffaele Gerbi Liucci, “Indro Montanelli” in “Dizionario biografico degli italiani”, vol. 75, Roma

Intestazioni:

Montanelli, Indro, giornalista, storico, scrittore, (Fucecchio 1909 – Milano 2001), SIUSA

E’ nato a Fucecchio il 22 Aprile 1909. Nella fanciullezza è spesso ospite nella villa del sindaco di Fucecchio, Emilio Bassi, cui resterà sempre legato tanto da cointestargli la Fondazione “Montanelli Bassi”, nata nel 1987. Segue la famiglia nei trasferimenti del padre Sestilio, preside, a Lucca, a Nuoro e infine a Rieti dove frequenta il liceo. Si laurea a Firenze in giurisprudenza (1930) e in scienze politiche (1932). Da studente è iscritto al Gruppo universitario fascista (GUF). Inizia la sua attività lavorativa nel 1930 con un articolo sulla rivista «Il Frontespizio». Dal 1932 al 1935 collabora, fino alla sua chiusura, con la rivista «L’Universale» di Berto Ricci, di ispirazione radicalfascista, conosce Leo Longanesi, che considererà sempre suo maestro e molti intellettuali e artisti. Collabora anche a «Il popolo d’Italia» e «Il selvaggio» di Mino Maccari, che pubblica anche il suo primo libro di ricordi e “colloqui” con il duce (“Commiato dal tempo di pace”, Roma, Il Selvaggio, 1935). Nell’estate 1934 è a Parigi alla redazione del settimanale «La Nuova Italia» (organo del Fascio locale), dal quale è presto licenziato per il suo atteggiamento critico. Trascorre un periodo in Canada come corrispondente del quotidiano «Paris Soir», poi viene assunto dall’agenzia d’informazione di New York United Press International. Dal giugno 1935 è volontario in Etiopia, dove su incarico dell’Ufficio propaganda lavora al quotidiano «La nuova Eritrea». Da questa esperienza nascono, negli anni seguenti, tre libri di narrativa. Nel 1937 segue, come inviato de «Il Messaggero», alcune fasi della guerra civile spagnola, inviando articoli di ispirazione franchista: ma una sua corrispondenza sgradita e irritante per il Comando italiano pone termine a questa avventura e lo mette in una posizione difficile. Per evitare sanzioni accetta di dirigere l’Istituto italiano di cultura a Tallin in Estonia. Approda finalmente, nel 1938, a «Il Corriere della sera», dove resterà fino al 1974. Come corrispondente di guerra per il Corriere è in Albania, nel 1939 in Germania, da dove testimonia l’invasione nazista della Polonia, inviando articoli sgraditi al Duce. Tornato in Estonia assiste all’invasione dei sovietici. Nel 1940 riferisce sull’inizio della guerra russo-finlandese e, a Oslo, sull’invasione della Norvegia da parte dei tedeschi, inviando corrispondenze scomode per tutti i contendenti. Dopo l’entrata in guerra dell’Italia è inviato in Francia, nei Balcani e in Grecia. Nel 1942 sposa l’austriaca Margarethe (Maggie) de Colins de Tarsienne, ma il matrimonio entra in crisi nei primi anni Cinquanta, quando Montanelli inizia a frequentare Colette Rosselli, che sposerà nel 1974. Dimostrando già dal 1943 il suo mutato atteggiamento verso il fascismo, all’inizio del 1944 è arrestato per un imprudente tentativo di prendere contatto con i partigiani e condotto nella prigione di San Vittore. Dopo pochi mesi riesce tuttavia a sfuggire al carcere e a rifugiarsi in Svizzera dove, pur continuando nella sua attività giornalistica, è accolto con diffidenza dagli altri fuorusciti antifascisti. Tornato al Corriere finita la guerra, vi ha un ruolo secondario non condividendo le simpatie del direttore Mario Borsa per il Partito d’Azione; viene quindi incaricato per un anno della direzione del supplemento «La Domenica degli italiani» (poi «La Domenica del Corriere»). Ritrova la sintonia con i successivi direttori Guglielmo Emanuel, Mario Missiroli, Alfio Russo e Giovanni Spadolini, divenendo la firma più autorevole del quotidiano, con la libertà di esprimere i suoi pareri e le sue critiche anche caustiche verso personaggi, istituzioni, movimenti e opinioni di quegli anni (l’ENI di Enrico Mattei, i salotti “radical-chic”, la rivolta studentesca del ’68, e perfino contro il Papa, in occasione delle discussioni sul divorzio). Fin dall’inizio della carriera collabora anche a «Il Borghese», fondato nel 1950 da Leo Longanesi, ma le sue corrispondenze da Budapest, dove si trova nel novembre 1956 al momento dell’invasione sovietica, giudicate troppo progressiste, gli alienano le simpatie della destra e dello stesso Longanesi. Collabora inoltre, sotto pseudonimo, con la rivista «Epoca» di Arnoldo Mondadori e, dal 1957 al 1964, con il settimanale «L’Europeo». Dal 1957 in poi escono i molti volumi della sua Storia d’Italia, scritti in parte in collaborazione con Roberto Gervaso e poi con Mario Cervi, giudicati “divulgativi” dagli storici ma assai apprezzati dai lettori. Si cimenta anche nel teatro (1960) rievocando la sua esperienza ungherese ne I sogni muoiono all’alba, e nel cinema con la sceneggiatura vincitrice del Leone d’oro al Festival del cinema di Venezia de “Il Generale della Rovere”, diretto da Roberto Rossellini e interpretato da Vittorio De Sica (1959). Quando, nel marzo 1972, la direzione del Corriere è affidata a Piero Ottone, non ne condivide l’impostazione e l’apertura a sinistra, e decide quindi di fondare un nuovo quotidiano, portando nella redazione firme prestigiose. Il 25 giugno 1974 esce «Il Giornale nuovo» (semplicemente «Il Giornale» dal 1984) di ispirazione liberista, laico, anticomunista, filoatlantico, comunque caratterizzato dal consueto sarcasmo e da una certa irriverenza, Raffaele Gerbi tipici del Montanelli. Il 2 giugno 1977 subisce un attentato dalle Brigate Rosse, che gli sparano alle gambe. Per il suo spirito indipendente nel 1991 rifiuta la nomina di senatore a vita propostagli dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. E quando l’imprenditore Silvio Berlusconi, fin dal 1977 azionista di minoranza del Giornale, ne acquista la maggioranza con la Fininvest (1987) e decide poi di entrare in politica (1994), il Montanelli lascia la direzione e fonda un nuovo quotidiano, «La Voce», che però avrà vita breve per problemi economici (dal 22 marzo 1994 al 12 aprile 1995). Torna al Corriere della sera sotto la direzione di Paolo Mieli, continuando nella sua battaglia in difesa di una destra conservatrice, elitaria e colta. Grande successo riscuotono i suoi dialoghi con i lettori nella rubrica quotidiana “La stanza di Montanelli”. Muore a Milano il 22 luglio 2001.

Complessi archivistici prodotti:

Montanelli Indro (fondo)

Bibliografia:

Alessandro Scurani, “Indro Montanelli. Contro e pro”, Milano, Edizioni Letture, 1971

Gennaro Cesaro, “Dossier Montanelli”, Napoli, Fausto Fiorentino, 1974

Gastone Geron, “Montanelli. Il coraggio di dare la notizia”, Milano, La Sorgente, 1975

Tommaso Giglio, “Un certo Montanelli”, Milano, Sperling & Kupfer, 1981

Claudio Mauri, “Montanelli l’eretico”, Milano, SugarCo, 1982

Piero Malvolti, “Indro Montanelli”, Fucecchio, Edizioni dell’Erba, 1993

Marco Delpino, Paolo Riceputi (a cura di), “Indro Montanelli. Un cittadino scomodo e un’analisi sulla stampa italiana”, Santa Margherita Ligure, Tigullio-Bacherontius, 1999

Gian Luca Mazzini, “Montanelli mi ha detto. Avventure, aneddoti, ricordi del più grande giornalista italiano”, Rimini, Il Cerchio, 2002

Indro Montanelli, , “Soltanto un giornalista. Testimonianza resa a Tiziana Abate”, a cura di Tiziana Abate, Milano, Rizzoli, 2002

Marcello Staglieno, “Montanelli. Novant’anni controcorrente”, Milano, Oscar Mondadori, 2002

Giorgio Torelli, “Il Padreterno e Montanelli”, Milano, Ancora, 2003

Alain Elkann, “Alain Elkann, “MoMo”, Milano, Bompiani, 2003″, Milano, Bompiani, 2003

Paolo Granzotto, “Montanelli”, Bologna, Il Mulino, 2004

Federica Depaolis, Walter Scancarello (a cura di), “Indro Montanelli. Bibliografia 1930-2006”, Pontedera, Bibliografia e Informazione, 2007

Marco Travaglio, “Montanelli e il cavaliere. Storia di un grande e di un piccolo uomo”, con una prefazione di Enzo Biagi e un saggio introduttivo inedito, nuova edizione ampliata, Milano, Garzanti, 2009

Giorgio Torelli, “Non avrete altro Indro. Montanelli raccontato con nostalgia”, Milano, Ancora, 2009

Marcello Staglieno (a cura di), “Le passioni di un anarco-conservatore”, intervista a Indro Montanelli, Firenze, Le Lettere, 2009

Alessio Anselmi, “Parlando di Montanelli. Il mito nel sogno”, Aulla (MS), Pilgrim, 2011

Sandro Gerbi Raffaele Liucci, “Indro Montanelli” in “Dizionario biografico degli italiani”, vol. 75, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 2011

Iacopo Bottazzi, “Montanelli Reporter. Da Addis Abeba a Zagabria in viaggio con un grande giornalista”, Roma, Aliberti, 2011

Sandro Gerbi Raffaele Liucci, “Montanelli. Una biografia (1909-2001)”, nuova ed. aggiornata dei due volumi apparsi per Einaudi nel 2006 e nel 2009, Milano, Hoepli, 2014

Giancarlo Mazzuca, “Indro Montanelli. Uno straniero in patria”, con una prefazione di Roberto Gervaso, Cairo Publishing, 2015

Redazione e revisione:

Baglioni Gaia, 2015/04/29, prima redazione

Capannelli Emilio, revisione

Morotti Laura, 2015/05/16, revisione