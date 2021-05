Sandwich di Crepes super | gustosi e pronti in 15 minuti

Sandwich di Crepes super, deliziose sfoglie farcite con ingredienti particolari, che si alternano realizzando un pasto semplice e buono.

Sandwich di Crepes super

La ricetta sprint si oggi, é pensata per chi ha poco tempo da dedicare alla realizzazione di pasti complicati, in più per un piatto d’asporto ricco e gustoso, il Sandwich di Crepes super, gustose crepes pronte in un lampo simpaticamente composte a sandwich e farcite a strati alternati con salmone affumicato buonissimo già di per sé, accompagnato con un pó di philadelphia, un altro strato di avocado condito con semplice succo di limone e olio d’oliva e gamberetti in padella, un tripudio di sapori per un risultato eccezionale che vi farà leccare i baffi. Seguite le indicazioni qui riportate passo passo e gli ingredienti necessari per realizzare questa bontà in pochissimo tempo e in modo perfetto.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Sandwich di melanzane con scamorza e prosciutto | sfiziosi e buonissimi

Oppure: Mini sandwiches di pane al prosciutto e formaggio l Fantastici a colazione

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura 5 minuti

Ingredienti per 4 persone

Per le crepes

1 uovo

200 g di farina 00

400 ml di latte intero

Burro q.b per la padella

Per il condimento

200 g di avocado

250 g di salmone affumicato

250 g di gamberetti congelati

1 spicchio di aglio

125 g di philadelphia

2 limoni

Olio extravergine di oliva q.b

Olio di oliva q.b

Prezzemolo q.b

Sale q.b

Preparazione del sandwich di crepes super

Per preparare questa ricetta super eccezionale, per prima cosa, preparate le crepes che per velocizzare il tutto, potete versare tutti gli ingredienti in un mixer e mescolare fino a che il composto risulti omogeneo. Scaldate una padella, ungetela con un pó di burro e un mestolo per volta iniziate a realizzare le crepes rigirandole quando la base risulterà dorata.

crepes

Contemporaneamente in una padella con un spicchio di aglio e un pó di olio extravergine di oliva, cuocete i gamberetti, per circa 4/5 minuti, dopodiché toglieteli dal fuoco e versateli in una ciotola, conditeli con un pó di limone e aggiustatelo di sale e prezzemolo. Pulite l’avocado eliminando la buccia esterna e il nocciolo all’interno, tagliatelo a fettine e conditelo con un pó di olio d’oliva, sale e succo di limone.

avocado

Passata dunque alla composizione dei sandwich, stendendo la prima crepes in un piatto, spalmate su di essa uno strato sottile di philadelphia, adagiate sopra il un pó di salmone affumicato e coprite con un’altra crepes, procedete a strati in questo modo fino al termine degli ingredienti, dopodiché dividete in 4 parti e impiattate. Ed ecco pronta la vostra super ricetta ricca di sapore, veloce e ideale anche come pietanza fuori casa. Buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.