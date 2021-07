sandwich-di-zucchine:-la-ricetta-da-leccarsi-i-baffi

Sandwich di zucchine filante e croccante (Fonte: Instagram Screenshot)

Vuoi preparare un contorno di zucchine ghiotto, filante e saporito, e con una ricetta semplice e veloce? Ecco il segreto per realizzarne uno davvero irresistibile. Scopriamo come si prepara

Sandwich di zucchine filante e croccante (Fonte: Instagram Screenshot)

Per tutti coloro che sono amanti delle zucchine, non possono non realizzare questo contorno sfizioso e saporito. La ricetta per preparare un delizioso contorno di zucchine, come non lo avete mai mangiato, è semplice e veloce. Un esterno croccante con un cuore morbido e filante che vi farà letteralmente impazzire. Vediamo insieme di cosa si tratta e gli ingredienti per creare una vera ghiottoneria per il palato.

Potrebbe interessarti anche: Pasta zucchine e olive: la ricetta perfetta per l’estate

Come preparare un ottimo e sfizioso contorno di zucchine: la ricetta facile e veloce

Realizzare il sandwich filante di zucchine è semplicissimo. Basteranno pochi e semplici ingredienti, pochissimi minuti ai fornelli e realizzerete una pietanza irresistibile. Un modo originale per far mangiare le verdure anche ai più piccoli.

Foto di congerdesign da Pixabay

Gli ingredienti che vi occorrono sono:

2 zucchine verdi grandi

galbanino a fette q.b.

speck a fette q.b.

farina q.b.

pangrattato q.b.

1 uovo

olio di semi q.b.

Lavate le zucchine e dopo averle private delle due estremità, tagliatele a fette nel senso della larghezza con uno spessore di circa 1 cm. Farcite metà delle zucchine con una fetta di galbanino ed una di speck (inserite lo speck in modo che non fuoriesca). A questo punto, chiudete con una fettina di zucchina vuota e passate il “panino” nella farina facendo attenzione a coprire bene tutti i lati. Ora, immergetelo nell’uovo sbattuto, scolate per bene dopodiché passatelo nel pangrattato.

Fate scaldare una generosa quantità di olio evo e quando giungerà alla giusta temperatura, inserite i sandwich di zucchine e friggeteli finché non risulteranno belli dorati e croccanti. Scolate con una schiumarola e riponeteli su un foglio di carta assorbente. Lasciate intiepidire e servite. Ovviamente la ricetta può essere personalizzata con gli ingredienti che più vi piacciono: potete tranquillamente cambiare il formaggio o lo speck con ciò che preferite!

Buon appetito a tutti!