Sandy canta clássico da Disney acompanhada por Lucas Lima; VÍDEO

Apresentação ocorreu durante evento da Azul nesta terça-feira, no hangar da empresa em Campinas. Sandy canta clássico da Disney acompanhada de Lucas Lima

A cantora Sandy emprestou sua voz à magia da Disney e interpretou o clássico “When you Wish Upon a Star” durante evento nesta terça-feira (7), no hangar da Azul, em Campinas (SP). Ela foi acompanhada pelo marido Lucas Lima ao violino.

Sandy foi uma das surpresas do evento que apresentou os aviões da empresa aérea pintados como os personagens da Disney.

Os quatro já existentes, do Mickey, Minnie, Pato Donald e Margarida, estiveram reunidos pela primeira vez. A Azul aproveitou a ocasião para anunciar a chegada de uma nova aeronave, prevista para dezembro de 2023, que irá homenagear o Pateta.

Logo após a apresentação, Sandy e Lucas agradeceram o convite das empresas e deixaram o evento.

Fernando Evans/g1

Vittorio Rienzo