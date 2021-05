Sangiovanni a Verissimo su Amici 20: “La mia diversità è stata compresa”

Anche Sangiovanni ospite a Verissimo, insieme agli altri finalisti di Amici 20, ha ripercorso la sua esperienza all’interno della Scuola di Maria De Filippi: dall’ingresso lo scorso novembre fino alla conquista della finale della trasmissione. Ad aprire le danze è stato il disco d’oro. A Silvia Toffanin ha dichiarato di non essere agitato ma carico, non vede l’ora di giocarsi la finale di Amici stasera. Il più piccolo di questa ventesima edizione, ha festeggiato la maggior eetà proprio nella Scuola e questo è uno dei ricordi che si porterà sempre con sè. Si è detto soddisfatto che le parole che comunica alle persone piacciano ed è fiero di se stesso per questo, anche se una parte di lui punta a non fermarsi crede che non si debba mai mollare, “punterò in alto”. La partecipazione ad Amici 20 l’ha definita come un suo riscatto personale:

“Finalmente questo è il primo posto in cui la mia diversità è stata compresa e accettata, una cosa che ho sempre sognato”

Non ha attribuito colpe a nessuno, ma a Silvia Toffanin ha raccontato di avere vissuto dei contesti della sua vita in cui non si è sentito per niente adatto. Ognuno prima o poi il suo posto nel mondo riesce a trovarlo e Sangiovanni l’ha trovato nella musica.

Sangiovanni e l’amore per Giulia Stabile: il cantante fa una conferma a Verissimo

Ad Amici Sangiovanni ha anche trovato l’amore accanto alla ballerina Giulia Stabile, la quale ha fatto delle importanti rivelazioni. Un legame che sembra ben sperare una volta chiusa l’avventura nel talent. A Verissimo Sangiovanni ha parlato proprio della sua ragazza che spesso si nasconde dietro una risata per attenuare il nervosismo, confermando di averle dedicato Lady scritta da lui e che continua a scalare le vette delle classifiche musicali e radiofoniche.

Sangiovanni e il sostegno ricevuto da Maria De Filippi durante Amici 20

La De Filippi è stata un punto di riferimento per lui che sin dall’inizio a creduto nelle sue doti artistiche. Il suo percorso con la musica, infatti, è andato in parallelo con il suo percorso musicale. Maria tiene tanto a Sangiovanni tanto che durante una delle ultime puntate del daytime di Amici 20 gli ha confessato che gli darebbe il platino umano se potesse. Dietro all’aria da ragazzo pieno di sé, Sangiovanni nasconde paure, insicurezze, legate ai suoi 18 anni e agli episodi di non approvazione incassati in passato.