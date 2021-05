Sangiovanni, Deddy, Aka7even E Alessandro Tornano Sui Social Dopo Amici

Amici I finalisti della 20esima edizione si sono riappropriati dei loro profili Instagram e hanno parlato ai fan, la vincitrice Giulia invece si fa attendere

Pubblicato su 16 Maggio 2021

I fan di Amici di Maria De Filippi stanno aspettando con ansia di ritrovare i finalisti sui social network. Ieri è stata una lunga serata e di sicuro anche la notte è stata lunga, ma soprattutto i cinque ragazzi erano lontani da casa da sei mesi per cui ci sta volersi godere la famiglia. Sarà per questo che la vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile non è ancora tornata su Instagram? Su Twitter in tanti la danno per dispersa e la stanno aspettando, ma sono tutti disposti a darle tempo per metabolizzare quanto è accaduto. E soprattutto a darle tempo e spazio di parlare con la sua famiglia e godersi gli affetti dopo tanti mesi.

I finalisti uomini invece sono tornati sui social, chi con un messaggio vero e proprio e chi no. Per esempio Sangiovanni dopo Amici su Instagram ha scritto soltanto poche parole: “Sei mesi dopo. Grazie di tutto, un bacio”. Questo il breve messaggio comparso tra le sue stories, ma nelle prossime ore potrebbe scrivere il lungo messaggio che tutti aspettano. Anche se ha parlato già tanto attraverso la lettera che Maria ha scelto di leggere in finale.

Anche Aka7even dopo Amici è stato di poche parole, per il momento. Ha condiviso la foto con Anna Pettinelli e ha aggiunto un cuore. Poi ha registrato un breve video per ringraziare tutti per il sostegno: “Il calore è fortissimo”. Il primo a pubblicare qualcosa è stato invece Deddy: le prime parole dopo Amici sotto un selfie. La prima foto che si è scattato da solo, ha specificato. Poi ha aggiunto: “Nei miei occhi potete vedere tutto quello che ho da dirvi… Ora corro ad abbracciare la mia famiglia, perché da domani si riparte!”. L’appuntamento con lui è solo rimandato quindi, perché parlerà nei prossimi giorni.

Si è dilungato un po’ di più invece Alessandro Cavallo dopo Amici 2021. Ne ha approfittato per ringraziare Maria per avergli dato la sua seconda possibilità nella vita, pur non sapendo trovare le parole per dirle grazie. Non potevano mancare le parole su Lorella Cuccarini, che ha creduto in lui fin dal primo momento. Ma Alessandro ha menzionato anche Marcello Sacchetta ed Elena D’Amario nel suo messaggio. Sì, ha ringraziato anche loro:

“Volevo ringraziare Marcello e Elena per tutto quello che mi hanno donato e tutti i professionisti, non solo artisti, che mi hanno accompagnato durante questo bellissimo percorso che porterò sempre con me! E grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno supportato fin dal primo momento! Siete speciali”

Questi i primi messaggi dei finalisti di Amici 20 sui social, ma nei prossimi giorni arriveranno interviste su interviste per conoscere le loro sensazioni dopo la finale di ieri sera.