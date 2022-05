Sangiovanni dimentica Giulia con la protagonista del famoso reality, Il gesto romantico sui social. Fan sotto choc, Ecco chi è

Sangiovanni ha fatto un regalo molto carino a una bella ragazza, che però non è Giulia Stabile, e questo ha scatenato i pettegolezzi riguardo la loro relazione. La vita del cantante di Amici sta diventando sempre più misteriosa. Sappiamo che ha attraversato un periodo buio, che ha sofferto di depressione e che si è rasato a zero i capelli che tanto lo contraddistinguevano. Ma non sappiamo i motivi. Ogni volta che il giovane viene intervistato, ci sono una serie di domande che i giornalisti sanno di non potergli rivolgere. Evidentemente cerca di tenere segreta la sua privacy in tutti i modi.

Il successo per Sangiovanni è arrivato di colpo con la sua partecipazione ad Amici. Sin dall’età di sei anni il giovane ha cominciato a scrivere testi e ad associarli alla musica. E il suo talento è stato ben premiato nella trasmissione di Maria De Filippi. Durante la fase del serale, infatti, i tra giudici sono stati sempre dalla sua parte. Impossibile dimenticare le barre che aggiungeva a canzoni immortali, le sue riflessioni rendevano quei testi moderni, il suo modo semplice e diretto di esprimersi arrivava a tutti noi. Nonostante questo, però, il cantante non ha vinto il premio finale.

Sangiovanni ha perso proprio contro la sua fidanzata, Giulia Stabile, prima ballerina donna in assoluto a vincere Amici. Una coppia talentuosa che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Anche dopo la fine del talent show, infatti, si continua a parlare di loro. Lei è entrata ufficialmente a far parte del cast di ballerini professionisti della trasmissione che l’ha resa famosa. E’ risaputo infatti che Maria De Filippi tiene i migliori per se. Lui ha creato la canzone simbolo dell’estate 2021, Malibu, che ha ottenuto sette dischi di platino. Quindi ha collaborato con Madame, dando vita a un singolo bellissimo, Perso nel buio.

Infine è salito sul palco dell’Ariston con Farfalle, classificandosi al quinti posto. Insomma, sembra che la strada di Sangiovanni sia tutta in discesa, e anche il suo amore per Giulia Stabile pare continuare a gonfie vele. I fidanzatini non sono molto social, e questo ha scatenato più volte i pettegolezzi che li volevano lontani. Soprattutto quando si è saputo dei problemi di lui con la depressione. Ma a quanto pare, nonostante le difficoltà, sono uniti più che mai. Per questo il regalo che lui ha fatto a un’altra giovane bella e famosa ha subito fatto storcere il naso a molti.

Lei è Sofia Cerio, volto di Il collegio, un reality dedicato ai giovani che va in onda sulla Rai. Su Instagram ha pubblicato una stories con dei nuovi occhiali da sole e una espressione maliziosa. “Ho ufficialmente trovato gli occhiali per la summer 2022” ha scritto in accompagnamento allo scatto, per poi taggare proprio il cantante: “Grazie ancora Sangiovanni”. Lui ha ripostato l’immagine nelle sue stories Instagram e da quel momento non si fa che parlare di questo strano regalo. Solo un gesto di amicizia nei confronti della giovane? O c’è qualcosa di più che ancora non conosciamo?

