Sangiovanni e Giulia insieme dopo Amici: “Mi aspetta a casa” (ma lei è a UeD!)

Sangiovanni e Giulia Stabile stanno insieme dopo Amici 2021. I due vincitori della 20esima edizione fanno coppia fissa e sebbene non vivano più insieme da qualche giorno hanno già trovato il modo per rivedersi. La distanza non sarà un ostacolo, certo invece gli impegni li terranno lontani per un po’. Sangiovanni è impegnato con le tappe del suo firmacopie e oggi ha incontrato i fan a Roma. Il cantante è tornato quindi nella città in cui ha vissuto negli ultimi mesi, ma è anche la città in cui vive Giulia. Per questo è inevitabile che si sarebbero incontrati! Ma i fan non si sono lasciati sfuggire l’occasione di fare una domanda specifica a Sangiovanni…

In un video che sta circolando sui social tra i fan del cantante, si sente una fan durante il firmacopie chiedere al cantante dove ha lasciato la sua Giulia. Sangiovanni non si è fatto intimorire né è sembrato infastidito dalla domanda, quindi ha risposto: “È a casa che mi aspetta”. C’è stato un urlo generale nel negozio dove è in corso il firmacopie, perché i fan dei Sangiulia sono ben contenti di sapere che la storia procede e che i due trovino il tempo di vedersi e stare insieme. Ma Giulia non era propriamente a casa sua ad aspettare Sangiovanni…

Mentre circola il video in cui chiedono a Sangiovanni di Giulia, infatti, Raffaella Mennoia ha postato tra le sue storie di Instagram un video insieme alla ballerina. Proprio così, Giulia ha già sentito la nostalgia degli studi Elios ed è passata a fare un saluto a chi l’ha seguita negli ultimi mesi. Si è creato un rapporto speciale tra la squadra di Amici di Maria De Filippi e gli allievi di quest’anno, per cui è normale che rimangano in contatto.

Giulia era nell’ufficio della Mennoia, alle prese con Uomini e Donne oggi. Infatti sul muro alle spalle della ballerina c’è proprio la scritta del programma del pomeriggio di Canale 5. Per questo Raffaella ha giocato con Giulia chiedendole se fosse lì per fare un provino per Uomini e Donne. La ballerina è stata al gioco e ha risposto di sì, ma lei è già fidanzata! E dunque ha aggiunto che in effetti lei ha già trovato il suo tronista.

Mentre Sangiovanni rispondeva a domande su Giulia, quindi, Giulia rispondeva a domande su Sangiovanni. Forse la ballerina era agli Elios perché lì la raggiungerà Sangio dopo il firmacopie. Magari registreranno uno speciale per Witty Tv? Sui canali del sito infatti è stata annunciata una sorpresa su Sangiovanni e Deddy (perché sono a Roma per i firmacopie) nei prossimi giorni…