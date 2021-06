sangiovanni-e-giulia-stabile-raccontano-la-loro-prima-volta-“come-sulle-giostre”

La coppia si è conosciuta tra i banchi di Amici e per loro è iniziata un’estate d’amore.

Giulia Stabile ballerina e Sangiovanni cantante, i due artisti usciti in questa edizione del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ad accomunare i due non è solo il podio raggiunto da entrambi, Giulia si è classificata prima e Sangiovanni secondo, ma l’amore che sembrano aver trovato.

Sangiovanni e Giulia Stabile (Screenshot Instagram)

I due artisti hanno posato e si sono raccontati per le prima volta a Vanity Fair, rivelando al pubblico come il loro amore sia nato a piccoli passi e anche cosa si aspettano dalla loro prima volta.

Giulia Stabile e Sangiovanni, l’estate magica della coppia di artisti lontani dalle telecamere di Amici

Nel corso dell’intervista si sono raccontati senza filtri, parlando liberamente di come con il tempo si sono accorti dei sentimenti che provano l’uno per l’altra, la Stabile ha infatti dichiarato:

” Un giorno mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra”.

Successivamente è intervenuto Sangiovanni che ha scherzosamente ricordato il momento, affermando:

” Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini. La guardo e penso: lei riempie tutti gli spazi vuoti che avevo”.

Inoltre hanno parlato della loro prima volta, rivelando:

” Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Lo immaginiamo, ma non è ancora successo”.

Un’estate d’amore per la giovane coppia che è anche molto impegnata nella lotta contro le discriminazioni, le disuguaglianze e l’esclusione sociale. In passato sia Giulia che Sangiovanni hanno sofferto per gli insulti e il bullismo ricevuto, oggi si fanno forza a vicenda.

Proprio in merito alla questione Sangiovanni ha voluto esprimere la sua posizione, dichiarando: