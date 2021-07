Sangiovanni e l’amore per Giulia Stabile: “Sentirla non mi basta più”

L’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile, nato durante l’esperienza ad Amici20, sembra davvero che continui a gonfie vele. Giovanissimi e all’inizio della loro carriera nelle loro rispettive aree di riferimento, i due sono impegnatissimi e vivendo in due città diverse si vedono con meno frequenza del solito. Intervistato da Big, però, il cantautore ha manifestato il suo desiderio di viversi la ballerina in maniera più intensa.

Sangiovanni e la voglia di stare con Giulia

Esigenze più che normali, soprattutto quando l’amore nasce tra due adolescenti che, in quanto tali, hanno bisogno di fare esperienze insieme. Dalla vita ad Amici in cui il contatto era possibile ad ogni ora a quella fuori, in cui è necessario centellinare i momenti da vivere l’uno accanto all’altra, c’è una bella differenza e questo tempo limitato inizia ad essere non semplice da gestire, come racconta Sangio al magazine: “Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio piú […] Stare cosí tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta più”. Tra le ipotesi avanzate dai più curiosi c’era anche quella per cui la coppia avrebbe potuto pensare ad una convivenza, ma sulla questione il talento di Amici sembra piuttosto deciso: “Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello é troppo presto”.

L’amore tra Giulia e Sangiovanni

Protagonisti di servizi fotografici in riva al mare, dove hanno mostrato la loro complicità, intenti a divertirsi e pronti a mostrare anche il loro lato un po’ più malizioso, Giulia e Sangiovanni hanno poi risposto a qualche domanda sul loro rapporto, soprattutto la ballerina che ha dichiarato: “Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo” e ha aggiunto: “Mi sono sempre guardata allo specchio e non mi sono mai vista bella. Sangiovanni mi ha aiutato tantissimo a crescere”. Il loro è un sentimento puro, destinato a crescere e maturare nel tempo, nonostante la lontananza.