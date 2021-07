Sangiovanni messo in difficoltà da una fan ma lui non si fa trovare impreparato

Sangiovanni è uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, noto talent show di Canale 5 in onda ormai da molti anni. Il giovane, arrivato secondo dietro alla bravissima ballerina Giulia Stabile, sta attraversando davvero un momento d’oro e sta collezionando un successo dietro l’altro. Le sue canzoni sono amate e cantate da tutti, e quindi da grandi e bambini. Sono moltissimi i fan che con costanza e affetto seguono il giovane artista e addirittura vi è stato anche chi ha preso coraggio e ha fatto al giovane una proposta molto particolare, quasi ‘indecente’. Ma esattamente, cos’ è accaduto e qual è stata la reazione del cantante?

Grande successo per Sangiovanni

Sangiovanni, il cui nome all’anagrafe è Giovanni Damian, è un bravissimo e giovane cantante divenuto particolarmente celebre al pubblico per aver partecipato al noto talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. All’interno del talent ha trovato l’amore nella ballerina Giulia Stabile ma non solo. Il ragazzo ha incantato tutti con il suo talento e la sua musica riuscendo così a trionfare nella categoria canto e a classificarsi al secondo posto proprio nella finale di Amici. Finita l’esperienza in televisione Sangiovanni ha continuato a collezionare successi e proprio recentemente è stato ospite di Battiti Live ovvero il bellissimo evento musicale organizzato da Radio Norba in Puglia.

La particolare proposta di una fan

La partecipazione di Sangiovanni a Battiti Live si è rivelata, come ci si aspettava, un grande successo. Ma poco dopo essere salito sul palco ecco che il giovane artista si è trovato a vivere alcuni momenti di forte imbarazzo. Il ragazzo, che ha più volte dichiarato di non aspettarsi tutto questo successo dopo Amici, una volta terminata l’esibizione si è diretto verso l’hotel sotto il quale ad attenderlo vi erano molti fan. Il giovane artista si è fermato a parlare con loro, a fare delle fotografie e firmare qualche autografo. Ad un certo punto una ragazza si è avvicinata a lui e gli ha detto “Se vuoi ho una camera libera”.

La risposta del cantante

Una proposta davvero molto particolare quella che la giovane fan, con molto coraggio, ha fatto all’artista. Il ragazzo però nonostante l’imbarazzo ha subito risposto “Non posso, sono fidanzato”. Il suo cuore infatti batte proprio per la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, la bellissima e bravissima ballerina Giulia Stabile con la quale ha iniziato una storia d’amore proprio all’interno del talent show.