sangiovanni,-pronto-per-il-grande-evento:-l’annuncio-social-che-spiazza-tutti

L’artista classificatosi al secondo posto ad Amici, fa un annuncio molto atteso.

Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian è un giovane ragazzo cresciuto nella provincia di Vicenza che sta conquistando in breve tempo un grande successo.

Durante la sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi l’artista ha ottenuto il primo posto nella sezione cantanti e il secondo nella classifica generale, alle spalle della ballerina Giulia Stabile.

Sangiovanni (Screenshot Instagram)

Nel corso del talent di Canale 5, Sangiovanni ha pubblicato tre singoli, Lady, Tutta la notte e Hype che hanno immediatamente raggiunto le posizioni alte della classifica italiana. Inoltre il brano Lady è stato certificato con triplo disco di platino dalla FIMI.

L’annuncio del giovane e promettente artista, pronto per l’estate

Il 14 Maggio è uscito il primo EP che porta il nome dell’artista, posizionandosi immediatamente in vetta alla classifica degli album italiani.

Il 31 dello stesso mese l’EP conquista il primo disco di platino a cui ne seguirà un secondo ottenuto proprio di recente, anche grazie al grande successo del brano Malibu.

Pochi giorni fa l’artista ha annunciato le date del suo tour estivo, con un’inaspettato post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il tour partirà con la data del 23 Agosto a Lecce, in Piazza Libertini, il 26 Agosto sarà in Piazza Grande a Palmanova (UD) e il 30 a Lugano in Piazza Manzoni.

Il 2 Settembre l’artista si esibirà a Brescia in Piazza della Loggia, il 3 all’Arena del Mare di Genova, il 7 a Vicenza in Piazza dei Signori e chiuderà con la data del 15 Settembre a Taormina al Teatro Antico.

Il ragazzo proprio nelle scorse ora ha dichiarato:

“Comunque Sangiovanni, l’EP che si chiama come me, che non è il mio Ep ma il nostro Ep, è Il disco più venduto del primo semestre del 2021, solo grazie a voi… davvero, un bacione”

Non ci resta che attendere la prima data dei concerti per poter assistere live alle performance che l’artista ha preparato per questo attesissimo tour estivo.