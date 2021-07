Sangiovanni, quelle parole gli fanno venire le guance rosse: c’entra Giulia Stabile, episodio surreale per l’ex protagonista di Amici.

Amici 20 si è concluso da circa due mesi, ma i protagonisti del talent show di Maria De Filippi continuano ad essere al centro dell’attenzione. Soprattutto Giulia Stabile e Sangiovanni, due tra i concorrenti più amati della ventesima edizione: non a caso, la prima e il secondo classificato! E proprio al giovane cantante, qualche giorno fa, è arrivata una ‘proposta’ che non è passata inosservata.

È successo in Puglia, ad Otranto, dove Sangiovanni si trovava per registrare Battiti Live, lo show musicale che andrà in onda nei prossimi giorni su Italia Uno. Ebbene, sapete cosa gli ha chiesto una fan? Ecco i dettagli.

Sangiovanni, le parole non passano inosservate: c’entra Giulia Stabile, avete visto cosa è successo?

Una proposta “indecente”, quella ricevuta da Sangiovanni durante l’esperienza a Battiti Live. Secondo quanto riporta Novella 200, una delle tantissime fan del cantante di Lady gli ha rivolto queste parole: “Se vuoi ho una camera libera, ma proprio liberissima”. Parole che non sono passate inosservate, proprio come la risposta, da applausi, dell’ex concorrente di Amici: “No grazie non posso, sono fidanzato”.

Innamorato e fedelissimo alla sua Giulia, con la quale la storia d’amore continua anche al termine del talent show di Maria De Filippi. Nel corso del programma, la coppia ha fatto sognare i fan, che ancora oggi seguono e sostengono i “Sangiulia”

Insomma, l’amore procede a gonfie vele, ma non solo! Anche dal punto di vista lavorativo per i due concorrenti di Amici è un momento magico: le hit di Sangiovanni sono tra le più ascoltate del momento, sempre ai primi posti delle classifiche. Giulia, invece, tornerà presto in tv, ad Amici, ma stavolta nel ruolo di ballerina professionista.