sangiovanni-riceve-una-proposta-indecente:-“ho-una-camera…”

Sangiovanni ha ricevuto una ‘proposta indecente’ da parte di una sua fan: la risposta del cantante, secondo classificato ad “Amici”.

(Foto Instagram @sangiovanni)

Sangiovanni è stato dei grandi protagonisti della ventesima edizione di “Amici“. Infatti il cantante è salito sul podio del talent di Maria De Filippi.

Il ragazzo è stato molto apprezzato da pubblico e critica e si è aggiudicato numerosi premi nel corso della puntata finale del programma in onda su Canale 5.

Tuttavia per lui non è arrivata la coppa più grande, quella assegnata alla persona vincitrice della trasmissione. Questa è andata a Giulia Stabile, una non rivale per Sangio, anzi.

Difatti non solo non si tratta di una cantante ma di una ballerina, ma quest’ultima è anche la sua fidanzata.

Ed è proprio, in un certo senso, della storia tra i due che sta proseguendo anche al di fuori della scuola di “Amici” che parliamo all’interno di questo articolo.

Sangiovanni, la risposta da applausi del cantante alla “proposta indecente”

Il cantante ha un grande successo anche sul web. Sui social network l’artista è seguitissimo dai suoi ammiratori.

Su Instagram il suo profilo conta ben un milione e mezzo di follower. I suoi post raggiungono praticamente sempre le centinaia di migliaia di ‘like’ e migliaia di commenti di complimenti.

Altrettanto, se non di più, è l’affetto da parte dei suoi fan lontano dalla rete. Insomma Sangiovanni è molto amato dai suoi fan, anche “troppo” in questo caso.

Di recente Sangio è stato impegnato nelle registrazioni di “Battiti Live“. All’esterno dell’hotel erano presenti alcuni suoi ammiratori.

Il giovane, fermatosi per scattare foto, firmare degli autografi e rispondere a delle domande, ha sentito una “proposta” da parte di una ragazza che gli ha urlato.

Se vuoi ho una camera libera, ma proprio liberissima.

Una frase che non ha scomposto Sangiovanni che – come rivelato da Novella 2000 – educatamente ha risposto.