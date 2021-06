Sangiovanni: “Soffrivo di ansia e paranoia, prendevo dei medicinali”, poi spiega perché stava male

Sangiovanni è tornato con la mente ai problemi che ha affrontato nel corso della sua adolescenza. Il cantante, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, ha sofferto di ansia e paranoia, anche a seguito del trattamento subito a scuola, non solo da parte dei suoi compagni ma a quanto pare anche dagli stessi insegnanti. La musica lo ha salvato.

La musica e la psicoterapia

Per Sangiovanni la svolta è stata iniziare a scrivere. Ha cominciato due anni fa quasi per caso. Aveva trascorso con una ragazza una serata che però non era andata nel migliore dei modi. Non riusciva a prendere sonno rimuginando. Così, immaginò una conversazione telefonica di chiarimento con lei e scrisse il suo primo brano. Nella scrittura ha trovato la giusta valvola di sfogo contro l’ansia:

“Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare“.

Cosa lo faceva stare male

Il motivo del malessere di Sangiovanni risiedeva nel luogo dove avrebbe dovuto sentirsi capito e sostenuto, la scuola. Il cantante subiva bullismo dai suoi compagni e, secondo quanto racconta, anche gli insegnanti non esitavano a farlo sentire senza speranza: “La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche i professori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita‘. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso”. Quel brutto periodo è passato e Sangiovanni ha avuto la sua rivincita. Oggi è amatissimo e le sue canzoni sono in cima alle classifiche. E poi, al suo fianco, c’è la fidanzata Giulia Stabile che l’ha aiutato a guardare il mondo con gli occhi di un bambino: “Mi aiuta tantissimo. A volte la guardo e le dico: ‘Ma come fai a vedere il mondo così?‘. Sto imparando, con qualche anno di ritardo, a essere il bambino che non sono mai stato”.