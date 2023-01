Sangue Jovem homenageará presidente da Mocidade Alegre na passarela do samba

Trata-se de Solange Cruz Bichara, presidente há duas décadas da Mocidade Alegre. Sangue Jovem homenageia Solange Cruz Bichara, símbolo de Carnaval e religiosidade

Campeã do Grupo de Acesso em 2020, a Sangue Jovem homenageará Solange Cruz Bichara, presidente há duas décadas da Mocidade Alegre, uma das mais tradicionais agremiações de samba paulistanas. O tema seria usado no ano passado, mas o cancelamento do desfile adiou os planos.

“Tivemos uma mudança de tema durante a paralisação dos desfiles na pandemia. Chegamos a um consenso de que deveríamos procurar alguém que representasse as mulheres, suas lutas e conquistas. E, encontramos em nossa homenageada tudo que imaginávamos e mais um pouco”, conta Fábio Przygoda, presidente da Sangue Jovem.

A ideia é contar a trajetória de vida de Solange, especialmente, a partir de dois pontos de vista: o da sua história e da sua importância no Carnaval, também por sua religiosidade. “Ela estará presente e, certamente, vai nos ajudar a contagiar o público com sua emoção”, afirma Przygoda. O marido dela, Mestre Sombra, e o filho Sombrinha também desfilarão.

A união de samba e religiosidade, por sinal, está presente em um dos refrões do enredo, composto por Jairo Roizen, Chitão Martins, Igor Vianna, Thiago Morganti, Edson Daffé e Thiago Meiners e interpretado por Chitão Martins: “Leoa do samba, carrega essa cruz/Teu sobrenome é a fé que te conduz/Solange é a luz que ilumina meu povo/Pra Sangue Jovem ser feliz de novo”.

“Estamos trabalhando bastante o canto da escola. Acreditamos que ele será decisivo não só pela qualidade do nosso samba-enredo, como também pelo trabalho da nossa direção de harmonia. A Sangue Jovem vai se fazer ouvir”, projeta o presidente da escola da Vila Belmiro.

Quarta escola de samba da segunda noite de desfile, em 11 de fevereiro — e a primeira do Grupo Especial —, na Passarela Dráuzio da Cruz, no Castelo, em Santos, a Sangue Jovem terá 1,1 mil componentes, distribuídos em 16 alas.

“Será o desfile da retomada. Com muita emoção, vamos reencontrar nossa gente e dar um fim à saudade que estamos da passarela do samba. E também será um momento importante para lembrar aqueles que não estão mais com a gente”, afirma Przygoda.

A escola

Nome: Grêmio Recreativo Cultural Torcida Escola de Samba Sangue Jovem

Fundação: 29 de março de 2000

Bairro: Vila Belmiro

Melhor Colocação: Campeã do Grupo Especial em 2006

Componentes: 1.100

Alas: 16

Alegorias: 2 carros e um quadripé

Conheça o Samba-Enredo

“No Nome, a Cruz… Na Mão, o Terço… De Sangue e Alma Jovem, eis Solange, a Leoa do Samba””

Tristeza já partiu e foi embora

À benção de Deus, sorriso no olhar

Se a fé está em cada um de nós

Basta querer, acreditar…

Em prece, divino anjo desce pra iluminar

Crer em todo sonho é reencontrar

A paz e a esperança no Rosário

Senhora! Faz desse meu peito, tua morada

A chama que conduz a caminhada

TEM ALMA GUERREIRA, FLOR MULHER

NO TERREIRO A DESABROCHAR

OS FUNDAMENTOS DA FÉ INFINITA

A DEVOÇÃO QUE BRILHA NO ALTAR

Mistura de raças, saberes e arte

A liberdade da doce menina

O samba não tem dia e não tem hora

Quando o cavaco chora é poesia

Sambista de corpo e alma para sua Mocidade

Alegre, orgulho da comunidade

Tingiu de vermelho o teu coração

Lá vem ela, pra deslumbrar a passarela

A vitória vem da luta, a luta vem da força

E a força da união

LEOA DO SAMBA, CARREGA ESSA CRUZ

TEU SOBRENOME É A FÉ QUE TE CONDUZ

SOLANGE É A LUZ QUE ILUMINA MEU POVO

PRA SANGUE JOVEM SER FELIZ DE NOVO

Compositores: Jairo Roizen, Chitão Martins, Igor Vianna,Thiago Morganti, Edson Daffé e Thiago Meiners

Intérprete: Chitão Martins

