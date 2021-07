Sanità: a Reggio Calabria l’inaugurazione della filiale Creoss [FOTO]

Lo scorso 3 luglio nei locali del teatro Metropolitan, l’associazione help presieduta dal Presidente Giuseppe Casile ha inaugurato la nuova filiale CREOSS di Reggio Calabria

Con un’importante affluenza di sanitari e aspiranti OSS (operatore socio-sanitario) a conferma della costante crescita di interesse verso questa figura professionale, lo scorso 3 luglio nei locali del teatro Metropolitan, l’associazione help presieduta dal Presidente Giuseppe Casile ha inaugurato la nuova filiale CREOSS di Reggio Calabria. L’evento è stato trasmesso live su youtube. A presiedere l’apertura c’era Giuseppe D’Angelo, il fondatore che ha

illustrato la nascita dell’associazione CREOSS la cui sede centrale è a Catania e i corsi e i servizi anche a titolo gratuito, offerti alla figura professionale OSS, che sta diventando un indispensabile operatore di sostegno nel settore sanitario. Anche in questa occasione il libro dell’operatore socio-sanitario diventa il protagonista assoluto suscitando curiosità e interesse tra i presenti. Tra i nomi dei sanitari che hanno collaborato alla stesura del manuale teorico dell’operatore socio-sanitario, emergono anche quelli del presidente CREOSS Giuseppe D’Angelo e del Presidente HELP filiale CREOSS Reggio Calabria, Giuseppe Casile. Il manuale teorico è un’opera pratica a misura di ogni studente in fase di formazione o per la preparazione di concorsi. Alla sua realizzazione ha collaborato anche l’associazione HELP, che ha curato le fasi di lavorazione della produzione. Corredata di quadri riassuntivi che facilitano l’apprendimento teorico-pratico, glossari, schemi guida, all’interno è contenuto un coupon per l’accesso alla versione digitale con contenuti aggiuntivi è l’ultima sessione dei test di verifica per valutare il livello di preparazione raggiunto.