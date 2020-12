Sanremo 2021: cantanti, canzoni, ospiti, date e tutto quello che c’è da sapere

Se la passata edizione, la 70esima, venne annunciata come una grande festa della canzone italiana – e di fatto lo è stata, offrendo un grande spettacolo dentro e fuori l’Ariston – la prossima non sarà da meno. “70+1”, così ha definito Sanremo 2021 Amadeus – che per il secondo anno consecutivo firma la direzione artistica della kermesse – promettendo un Festival storico, come il momento che stiamo vivendo. L’emergenza sanitaria non ferma l’evento mediatico italiano più importante e atteso dell’anno, confermato più volte nelle ultime settimane dalla Rai, che lo ha fatto slittare di un mese ma non hai mai considerato l’ipotesi di cancellarlo.

Sanremo 2021 – Date

La 71esima edizione del Festival di Sanremo va in scena al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021, in onda su Rai1 e in Eurovisione. Si sfideranno i Big per la gara tradizionale e giovani cantanti per la sezione Nuove Proposte.

Sanremo 2021 – Serate

Sono cinque le serate del Festival, dal martedì al sabato, giorno della finalissima. La musica sarà come sempre la grande protagonista, con i riflettori puntati sulla gara, ma non mancheranno gli ospiti, italiani e internazionali, che si passeranno il testimone sul palco dell’Ariston. Tra le novità di quest’anno la serata del giovedì dedicata alle canzoni d’autore: i Big interpreteranno brani storici del repertorio della canzone italiana, non legati necessariamente al Festival. Potranno esibirsi da soli o con ospiti e verranno giudicati dall’Orchestra di Sanremo. I risultati si andranno a sommare alla classifica generale. Il venerdì sarà la serata finale per le Nuove Proposte.

Sanremo 2021 – I conduttori

Al timone Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo. Accanto a lui Fiorello, che ha confermato la sua presenza, mentre non circola ancora nessun nome degli altri possibili co-conduttori. “Ci dedicheremo alla parte ospiti e alla parte femminile di Sanremo dal 7 gennaio in poi” ha fatto sapere il padrone di casa durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, promettendo di svelare altre novità – magari proprio sul cast – durante la serata di giovedì 17 dicembre, quando annuncerà i nomi dei big in gara. Lo scorso anno si erano alternate sul palco 10 donne, con la presenza fissa di Tiziano Ferro, stavolta Amadeus potrebbe optare invece per un cast più piccolo, tornando a un modello di conduzione più ‘classico’ (Vanessa Incontrada fa capolino anche stavolta tra i desideri del pubblico, che da anni vorrebbe vederla all’Ariston).

Sanremo 2021 – Cantanti

Sono 26 i Big in gara (2 in più rispetto all’anno scorso), scelti da Amadeus e svelati in prima serata su Rai1 il 17 dicembre, nel corso di Sanremo Giovani. Coraggiosa la scelta di aprire a tanti giovani, al loro debutto all’Ariston e con milioni di views sul curriculum – da Aiello a Willie Peyote, Madame e Gio Evan – ma non mancano festivalieri doc come Francesco Renga, Arisa, Noemi, e la coppia bomba Fedez-Michielin – insolitamente in gara invece che tra i super ospiti – per un cast senza alcun dubbio innovativo e ambizioso.

– Francesco Renga con ‘Quando trovo te’;



– Coma Cose con ‘Fiamme negli occhi’;



– Gaia con ‘Cuore amaro’;



– Irama con ‘La genesi del tuo colore’;



– Fulminacci con ‘Santa Marinella’;



– Madame con ‘Voce’;



– Willie Peyote con ‘Mai dire mai, la locura’;



– Orietta Berti con ‘Quando ti sei innamorato’;



– Ermal Meta con ‘Un milione di cose da dirti’;



– Fasma con ‘Parlami’;



– Arisa con ‘Potevi fare di più’;

– Gio Evan con ‘Arnica’;



– Måneskin con ‘Zitti e Buoni’;



– Malika Ayane con ‘Ti piaci così’;



– Aiello con ‘Ora’;



– Max Gazzè con ‘Il farmacista’;



– Ghemon con ‘Momento perfetto’;



– La rappresentante di lista con ‘Amare’;



– Noemi con ‘Glicine’;



– Random con ‘Torno a te’;



– Colapesce e Dimartino con ‘Musica leggerissima’;



– Annalisa con ‘Dieci’;



– Bugo con ‘E invece sì’;



– Lo Stato Social con ‘Combat pop’;



– ​Extralisco feat Davide Toffolo con ”Bianca luce nera’;



– Francesca Michielin e Fedez con ‘Chiamami per nome’

Sanremo 2021 – Nuove Proposte

Sono 8 i cantanti che partecipano a Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte: 6 provenienti da AmaSanremo e 2 vincitori del concorso Area Sanremo.

– Elena Faggi con ‘Che ne so’;



– Dellai con ‘Io sono Luca’;



– Gaudiano con ‘Polvere da sparo’;



– Folcast con ‘Scopriti’;



– Greta Zuccoli con ‘Ogni cosa di te’;



– Davide Shorty con ‘Regina’;



– Wrongonyou con ‘Lezioni di volo’;



– Avincola con ‘Goal’

Sanremo 2021 – Canzoni

Attento a ogni genere, Amadeus selezionerà anche per questa edizione canzoni che vanno dal pop al rock e rap, accontentando così il pubblico di ogni età e offrendo uno spettacolo musicale per tutti i gusti.

Sanremo 2021 – Ospiti

Gli ospiti rappresentano l’ultimo tassello nella costruzione del Festival, di conseguenza verranno scelti e comunicati più a ridosso della data di inizio (qualcuno anche in corso).

Sanremo 2021 – Regolamento

Torna il televoto nelle prime due serate, che si unisce al giudizio della Giuria Demoscopica. Il venerdì, invece, entra in campo la Sala Stampa, ma solo per la votazione dei Big. Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato 6 marzo, in due diverse occasioni: prima per scegliere, tra i Big in gara, i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda le Nuove Proposte, invece, la gara non prevede più le sfide dirette, ma solo 2 gironi da 4 nella prima e nella seconda serata. I primi 2 classificati nei rispettivi gironi avranno poi accesso alla finale del venerdì in cui si sfideranno 4 brani per conquistare il titolo di vincitore (votato da Giuria Demoscopica, Sala Stampa e televoto).