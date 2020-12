sanremo-2021:-chi-sono-i-26-cantanti-in-gara

Amadeus, il conduttore di Sanremo 2021 / ANSA

La domanda vera è se Sanremo 2021 ci sarà oppure no. Per il momento, la kermesse canora più amata della musica italiana sembra essere confermata, anche se posticipata, rispetto alla settimana classica di febbraio. In programma dal 2 al 6 marzo, ovviamente su Rai Uno. La prossima sarà un’edizione “monstre”, che vedrà fronteggiarsi ben 26 cantanti. Ad annunciarlo è stato lo stesso Amadeus, che condurrà il Festival per il secondo anno consecutivo.

Insomma, in casa Rai si lavora al meglio per non farsi trovare impreparati per il grande giorno. E il tutto passa necessariamente da uno step fondamentale: l’annuncio dei cantanti in gara. Annuncio che sarà fatto questa sera, in diretta durante la finale di Sanremo Giovani, dallo stesso Amadeus.

Diodato: il vincitore di Sanremo 2020

Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 / ANSA

Tra i nomi che si rincorrono c’è quello di Diodato, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante si è piazzato in vetta alla classifica con Fai rumore, riscuotendo il pieno gradimento di pubblico e critica.

Sanremo 2021: chi non ci sarà

Tra liste più o meno attendibili – e alcune “autenticamente farlocche” -, i gossip si sono sprecati, come ogni anno. Ma ci sono anche i cantanti che, vedendo i propri nomi circolare in rete, si sono sfilati. Come Michele Bravi, che ha detto che non festeggerà l’uscita del nuovo album sul palco dell’Ariston. Oppure Leo Gassmann. Il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo Giovani, non è riuscito nella “doppietta”, con il passaggio nel “mondo dei grandi”. E non ci sarà nemmeno Morgan, che pure ha presentato una canzone. Sostenendo, però, che Amadeus e la sua troupe non l’abbiano nemmeno ascoltata.

Insomma, ancora non si sa se Sanremo 2021 effettivamente andrà in scena o no, eppure già ci sono le prime polemiche. D’altra parte, è anche questo il bello di Sanremo, no?

Sanremo 2021: i cantanti in gara

È il momento di conoscere i primi tre nomi dei cantanti in gara.

Torna al Festival un habitué di Sanremo: Francesco Renga con Quando trovo te.

Saranno alla loro prima volta sul palco dell’Ariston, come concorrenti, i Coma_Cose. Coppia nella vita e sul lavoro. Il loro brano è Fiamme negli occhi.

Ed è ecco la prima cantante uscita da un talent. Si tratta di Gaia, fresca vincitrice di Amici. La ascolteremo con Cuore amaro.

A cinque anni dalla partecipazione nella categoria delle Nuove proposte, Irama torna con La genesi del tuo colore.

È un “absolute beginner” Fulminacci, che sul palco dell’Ariston canterà Santa Marinella.

Ed è una “absolute beginner” anche Madame, con Voce.

Era atteso sul palco e, infatti, ci sarà: Willie Peyote con Mai dire mai.

E poi il nome che farà mettere d’accordo tutti: Orietta Berti (collegata da casa, in convalescenza dopo il Covid), con Quando ti sei innamorato.

È la volta ora di Ermal Meta, già vincitore del Festival in coppia con Fabrizio Moro. Questa volta ci riproverà, da solo, con Un milione di cose da dirti.

Dopo aver partecipato tra le Nuove proposte, Fasma (che oggi festeggia 24 anni) torna tra i Campioni con Parlami.