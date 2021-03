 Sanremo 2021: Fedez in lacrime dopo un litigio dietro le quinte. L’artista sotto schock non voleva più esibirsi sul palco  

E’ iniziato ieri sera il festival della canzone italiana, Sanremo 2021, in cui ci sono stati molti colpi di scena. Molto cantanti si sono esibiti con le loro canzoni davanti ad una platea vuota ma il cantante più emozionato e provato è stato, senza dubbio, Fedez che ha duettato con Francesca Michelin, con la canzone intitolata ‘’Chiamami per nome’’.

Fiorello, in seguito alla sua esibizione, ha voluto spiegare il motivo della forte emotività di Fedez che stava per rinunciare alla sua entrata in gara. Difatti, il marito di Chiara Ferragni ha rischiato che la sua canzone venisse eliminata per via di uno spoiler che il cantante ha fatto con una storia su instagram alcuni mesi prima del festival, in cui si sentiva un pezzo della canzone che doveva rimanere inedita fino alla data di inizio del Festival di Sanremo.

Fortunatamente la produzione non ha ritenuto lo spoiler come un danno considerevole, così, il rapper ha potuto esibirsi sul palco per la prima volta, duettando, appunto, con Francesca Michelin. Ma il cantante dopo l’esibizione, non ha trattenuto le sue emozioni ed ha abbracciato la Michelin con le lacrime agli occhi e Fiorello ha sdrammatizzato cercando di far sorridere il rapper dicendo: “L’ho incontrato prima, stava per svenire”.

Per Fedez questa esibizione ha significato molto poiché, per via del covid-19 che non gli ha concesso di fare concerti e quindi di vivere della propria musica davanti ad un pubblico, si è rimesso in gioco con questo evento importante a livello soprattutto nazionale. Inoltre la pandemia ed il lockdown hanno causato forti problemi d’ansia all’artista.

Fedez infine, prima che iniziasse il festival, ha parlato, appunto, dei suoi problemi di ansia spiegando ai suoi followers di quanto abbia influito la pandemia sul suo status attuale e, dunque, sulla sua esibizione. I suoi followers lo hanno sostenuto ed infine Fedez e la Michelin hanno potuto realizzare una bellissima esibizione.