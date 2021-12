sanremo-2022,-amadeus-senza-mezzi-termini-“io-per-scegliere-le-canzoni-…”

Si comincia a parlare sempre con più insistenza di Sanremo 2022. A parlare in questi giorni è stato proprio lui, Amadeus il noto conduttore e direttore artistico il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rtl 102.5. Il conduttore pare che si sia lasciato andare ed abbia confessato alcuni retroscena legati proprio alla manifestazione canora più importante d’Italia. Una cosa è certa, ovvero che Sanremo inizierà proprio il 1°febbraio ed andrà in onda per ben 5 giorni, e dunque si concluderà il 5 febbraio 2022. Ma cosa ha dichiarato Amadeus?

Sanremo 2022, ecco le prime indiscrezioni di Amadeus

Come abbiamo visto, sembra proprio che in questi giorni Amadeus abbia rilasciato un’intervista molto interessante, svelando alcuni retroscena legati alla manifestazione canora più importante d’Italia. Sanremo inizierà il 1°febbraio e si concluderà il 5. “Arrivano tra i giovani mediamente 800 canzoni più quelle di Area Sanremo quindi circa 50. Ascolto le canzoni più volte, guardo i video e mi leggo la biografia. Dei Big quest’anno circa 330, di questi ne ho presi 22. Le canzoni le ascolto in qualsiasi momento perché devo assimilarle tanto, non deve ascoltarle nessuno, è una decisione che prendo da solo. È la cosa più importante e anche più difficile del Festival secondo me. Ci tengo a non sbagliare la composizione dei cantanti in gara, per me Sanremo parte da lì. Le canzoni le ascolto ovunque: a casa, in macchina è fondamentale”. Queste le dichiarazioni di Amadeus, il conduttore che ha anche cercato di rispondere ad altre domande frequente.

Il conduttore confessa il criterio scelto per scegliere le canzoni

Sembra che in tanti gli abbiano chiesto che criteri utilizza per scegliere le canzoni. «Lavoro a Roma, vivo a Milano e spesso faccio avanti e dietro in macchina. Nel momento in cui ascolto una canzone mentre guido mi accorgo se ho voglia di alzare il volume o se mi distraggo: se ascolto una canzone e penso ad altro e la canzone è finita, allora vuol dire che forse non mi ha catturato». Queste ancora le sue parole.«Faccio una lista e poi dopo quattro giorni la cambio. Quando arriva la mia lista definitiva Sanremo è fatto. Impiego un mese e mezzo circa». Questo ancora quanto aggiunto da Amadeus. Poi ad un certo punto sembra che alcuni speaker di Rtl abbiano cercato di avere delle anticipazioni sulla possibile co-conduzione di Tommaso Paradiso, ma Amadeus non si sarebbe sbilanciato, anzi non avrebbe detto proprio nulla.

Nessuna anticipazioni su co-conduttori e donne che saranno protagoniste della kermesse

«Muto sono. Non dico nulla», ha aggiunto ancora Amadeus. «A me piace quando si vocifera. Credo di essere stato già sul palco prima ancora di iniziare con almeno trenta signore dello spettacolo e non solo, anche tanti amici. È giusto che accada questo: Sanremo appartiene a tutti e tutti devono dire ciò che pensano. Io né confermo né smentisco». Parole molto significative quelle di Amadeus il quale non ha voluto aggiungere nient’altro sulle donne che prenderanno parte alla kermesse. Poi qualche parola spesa su artisti che torneranno sul palco dell’Ariston dopo tanti anni a cominciare da Elisa, a finire a Gianni Morandi.