sanremo-2022,-dopo-l’esibizione-di-emma-marrone,-scoppia-la-bufera-“sta-facendo-gesti-ridicoli”

Dopo cinque giorni è finito il Festival di Sanremo 2022, terminato con la vittoria di Mahmood e Blanco con il brano Brividi. Al secondo posto invece si è piazzata Elisa, al terzo Gianni Morandi. Un podio davvero spettacolare per questa edizione speciale del Festival. Una delle protagoniste assolute di questa edizione del Festival è stata lei, la cantante salentina più amata dagli italiani, Emma Marrone la quale ha preso parte alla manifestazione canora più importante d’Italia con il brano Ogni volta è così. In questa fantastica avventura è stata accompagnata da Francesca Michielin, che ha vestito i panni della direttrice d’orchestra. Nonostante il grande successo, non sono mancate le polemiche. Di cosa si tratta?

Emma Marrone, grande successo per la cantante salentina

Emma Marrone è tornata sul palco dell’Ariston come cantante e per tanti è stata una grande sorpresa. Ad ogni modo, sembra che la cantante abbia scelto di farsi accompagnare in questa avventura da Francesca Michielin come direttrice d’orchestra. E’ stata la cantante salentina a volerla al suo fianco e con lei ha duettato nella serata dedicata alle cover. Pare che però non tutti abbiano effettivamente apprezzato questa scelta e proprio per questo è nata una sorta di polemica.

Polemica sulla scelta di portare Francesca Michielin come direttrice d’orchestra

A farlo notare è stato Stefano Musazzi, conosciuto come Il Musazzi.“Sono un musicista professionista e ti posso garantire che sta facendo dei gesti alquanto ridicoli, ringraziamo i musicisti dell’Ariston che con la loro bravura non hanno un effettivo bisogno di un direttore d’orchestra”. Questo il commento di Musazzi, pensiero che ha condiviso su Instagram. Pare che quest’ultimo si riferisse ai gesti fatti dalla Michielin nel corso dell’esibizione di Emma Marrone.

Il commento di Stefano Musazzi

Una cosa però sembra essere certa, ovvero il fatto che Francesca sta per conseguire il diploma al Conservatorio e che di certo il ruolo che ha rivestito in queste serate non è proprio così lontano dalla sua persona. Emma Marrone è una grande artista e non c’è alcun dubbio su questo e se ha fatto questa scelta, di portare con se Francesca a dirigere l’orchestra, ci sarà un perchè. Intanto le due si godono questa grande esperienza che è finita bene, visto che il brano cantato dalla cantante salentina si è piazzato nelle prime 10 posizioni.