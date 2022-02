Sanremo 2022, Gianluca Grignani nella bufera, la sua esibizione mette in difficoltà Irama 

È andata in onda nella serata di ieri, venerdì 4 febbraio 2022, una nuova e imperdibile puntata del Festival di Sanremo. Tanti i momenti divertenti ed emozionanti che hanno contraddistinto questo appuntamento con il Festival della Canzone Italiana, e tra questi occorre menzionare anche quello che ha visto protagonista il noto artista italiano Gianluca Grignani. Quando l’artista in questione appare in televisione sono tanti coloro che si aspettano davvero l’impossibile. Ma cosa è accaduto esattamente al Festival di Sanremo?

Gianluca Grignani torna sul palco dell’Ariston

Gianluca Grignani è stato uno dei protagonisti della quarta serata del Festival di Sanremo. L’artista si è esibito sul palco del teatro Ariston insieme ad Irama e il brano che hanno portato in scena è stato “La mia storia tra le dita”, un suo grande successo cantato da tutti coloro che si trovavano in Platea. In tanti si aspettavano un particolare comportamento da parte dell’artista e questo perché quando arriva in televisione solitamente non ha timore di fare ciò che desidera e dire tutto quello che pensa. Di recente ad esempio è stato ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, e proprio in quell’occasione ha rilasciato un’intervista davvero molto strana tanto da lasciare un po’ senza parole la conduttrice. Ma cos’è accaduto ieri al Festival di Sanremo? Grignani ad un certo punto è sceso dal palco per andare in mezzo alla gente.

Grignani lascia il palco per andare tra la gente in Platea

Ad un certo punto Gianluca Grignani ha deciso di abbandonare il palco dell’Ariston per scendere in platea e camminare tra il pubblico per coinvolgerlo ancora di più nella sua esibizione. Tutto ciò ha un po’ lasciato spiazzato Irama che ha provato ad andare dietro all’artista cercando di salvare la sua esibizione, soprattutto quando Grignani tra la gente ogni tanto ha smesso di cantare. Irama è apparso davvero in serie difficoltà in quanto mantenere il ritmo con il celebre artista in certi momenti è apparso davvero molto complicato. Nonostante ciò alla fine si sono abbracciati e hanno dimostrato di essere felici di essersi esibiti insieme.

Lo scambio di battute con Amadeus

Alla fine dell’esibizione proprio Irama rivolgendosi a Grignani ha dichiarato “Sei una vera rockstar Gianluca”. Ad un certo punto è poi intervenuto il conduttore e Direttore Artistico ovvero Amadeus affermando “Grazie Gianluca, dovresti venire più spesso a Sanremo”. A tali parole però l’artista avrebbe risposto “Verrei se si facesse più rock and roll“.