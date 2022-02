sanremo-2022,-iva-zanicchi-si-rivolge-a-lorena-cesarini-e-la-gela:-“bambina-…”

Ieri mercoledì 2 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Festival di Sanremo 2022 e tra i tanti big in gara si è esibita Iva Zanicchi. L’artista alla veneranda età di 82 anni è stata all’altezza della situazione ed ha letteralmente stregato tutti quanti con la sua bellissima voce e la sua canzone che è piaciuta davvero a molti, nonostante non si trovi in una buona posizione in classifica. Ad ogni modo, possiamo dire con certezza che Iva ha incantato il teatro Ariston e non solo. Su Twitter sono apparsi tanti messaggi di incoraggiamento e molti telespettatori hanno scritto di aver tanto apprezzato il brano intitolato “Voglio te“. Ad un certo punto però, al termine dell’esibizione sembra che Iva abbia detto qualcosa che ha fatto storcere un pò il naso. Di cosa si tratta?

Festival di Sanremo, Iva Zanicchi incanta il teatro Ariston con il brano Voglio te

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella seconda serata di ieri si è esibita sul palco dell’Ariston la grande Iva Zanicchi. Quest’ultima, con il brano Voglio te, sembra abbia incantato il teatro Ariston ed anche tutti i telespettatori a casa. E’ entrata non scendendole scale, perché pare che il giorno prima si fosse fatta male ad un ginocchio. “Ieri mi sono fatta male al ginocchio”, avrebbe detto al conduttore.

Le parole rivolte alla co-conduttrice Lorena Cesarini fanno storcere il naso

Poi ad un certo punto, si sarebbe rivolta alla co-conduttrice della serata, ovvero Lorena Cesarini, dicendole “Bambina tu resti qua“. Una frase che h fatto storcere il naso di tanti ma che siamo certi sia stata pronunciata da Iva senza nessuna malizia e cattiveria. Dopo l’esibizione Iva ha potuto raccogliere l’affetto del pubblico, che si è alzato in piedi e l’ha applaudita per diversi minuti. Molto commossa la Zanicchi avrebbe urlato “Per me il Festival può finire qui”. Una standing ovation per la cantante che sicuramente vanta una carriera davvero incredibile.

Standing ovation la cantante che urla “Per me il Festival può finire qui”

Tantissimi anni di carriera alle spalle, grandi successi non soltanto in campo musicale, visto che Iva ha anche condotto diversi programmi e nel corso degli ultimi anni è stata anche opinionista in diversi reality. Intanto, si sta godendo questa esperienza al Festival che sicuramente per lei sarà indimenticabile.