sanremo-2022,-morgan-al-veleno-contro-amadeus-“dominazione-tirannica-…”

Continua la guerra tra Amadeus, al timone per il terzo anno consecutivo del Festival di Sanremo e Morgan. Sembra che i due nell’ultimo periodo abbiano palesato il fatto che tra loro purtroppo non corre buon sangue. Proprio nella serata di ieri, ovvero nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2022, sembra proprio che Morgan non abbia perso occasione per criticare il direttore artistico. Così, Morgan sui social e nello specifico su Facebook sembra aver pubblicato un post, utilizzando come al suo solito dei termini piuttosto velenosi che non hanno lasciato spazio a larghe interpretazioni. In sostanza Morgan si è scagliato contro Amadeus ed ha fatto intendere che le canzoni in gara quest’anno non sono di qualità. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa ha scritto l’artista.

Morgan e le critiche ad Amadeus nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2022

Come abbiamo anticipato, nella serata di ieri martedì 1 febbraio 2022 è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2022. A pochi minuti dall’inizio della puntata, sembra che Morgan abbia pubblicato su Facebook un post che è apparso come una stangata nei confronti dei Amadeus e dell’intera manifestazione.

La profezione di Marco Castoldi sul Festival di Sanremo

“Prima di morire curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico”. Queste le parole di Morgan il quale ha aggiunto ancora che nel momento in ciò accadrà “si avrà la sensazione di liberazione da una dominazione tirannica”. Insomma, critiche celate quelle di Morgan che ha scritto proprio questo post mentre andava in onda la puntata inaugurale di questa 72esima edizione. “Tornerà la musica in questa povera patria”, ha concluso Marco nel suo post che inevitabilmente ha aperto un dibattito sui social.

Da dove ha origine la diatriba tra Amadeus e Morgan

Ma come avrà reagito Amadeus? Ovviamente il noto conduttore al momento sarà tanto impegnato da non aver avuto modo di poter leggere queste parole, ma conoscendolo non risponderà a nessuna provocazione. Del resto, come abbiamo visto, tra i due c’è dell’astio iniziato proprio nel 2020 quando Morgan ha preso parte alla prima edizione condotta da Amadeus. In quella occasione Morgan ha partecipato al Festival insieme a Bugo ed i due hanno litigato pesantemente sul palco dell’Ariston in modo clamoroso. I due vennero poi squalificati, dopo l’abbandono di Bugo e Castoldi pare non abbia accettato questa decisione. “Sono stato scartato da chi non ha competenza musicale”, aveva tuonato all’epoca Morgan.