sanremo-2022,-roberta-capua-senza-freni-su-amadeus:-“quando-mi-ha-telefonato-…”

Roberta Capua è alla guida del prima-Festival, quello spazio che va in onda poco prima dell’inizio di ogni puntata di questa manifestazione canora, la più importante in Italia e conosciuta in tutto il mondo. La nota conduttrice, che da diversi anni è molto attiva nella lotta contro il cancro, sembra che sia stata scelta proprio dal direttore artistico Amadeus per condurre questa striscia quotidiana prima di ogni puntata del Festival, che va in onda sempre su Rai 1 dopo il Tg1 delle ore 20.00. Di fatto, in questa striscia vengono date delle anticipazioni e delle news su ciò che vedremo nel corso dell’intera puntata o viene fatta qualche breve intervista ad un cantante in gara.

Roberta Capua, la prima donna del PrimaFestival si racconta

In questi giorni, l’ex Miss Italia Roberta sembra abbia parlato di questo ruolo molto importante che ha ricevuto da Amadeus. Ad ogni modo, pare che abbia anche affrontato un altro argomento ovvero avrebbe raccontato l’importanza del suo ruolo di testimoniale per l’AIRC.

Ecco come è nata la collaborazione con la Fondazione AIRC

“Fondazione AIRC è una realtà che non ha bisogno di presentazioni, quando diversi anni fa mi è stato chiesto di partecipare per la prima volta a una campagna di sensibilizzazione sulla ricerca oncologica ho accettato immediatamente. Mi riferisco ai tempi di Mattina in Famiglia, Uno Mattina e da allora ho sempre cercato di dare una mano. Quest’anno sono felice e orgogliosa di essere stata scelta proprio come testimonial per le Arance della Salute che sono tornate in tutte le piazze lo scorso weekend con grande successo. Ho prestato il volto alla copertina della speciale Guida consegnata a tutti i sostenitori per ribadire una volta in più l’importanza della ricerca e della prevenzione. Essere testimonial di un’iniziativa così rilevante è per me un motivo di grande d’orgoglio“. Queste le parole della conduttrice che ha così spiegato di come è nata questa collaborazione con l‘AIRC che si occupa della lotta contro i tumori.

Come è nata la collaborazione con Sanremo e Amadeus

Poi ha raccontato di come è nata questa collaborazione con Amadeus ed il Festival di Sanremo. La conduttrice avrebbe raccontato di aver ricevuto una telefonata da parte di Amadeus che le chiedeva se le andasse di essere la prima donna di PrimaFestival. La Capua pare abbia confessato di aver pensato subito che si trattasse di uno scherzo ma di aver capito poi che effettivamente al telefono era Amadeus e che la proposta era vera e sincera. “All’inizio ho pensato fosse uno scherzo e quindi sono stata abbastanza cauta. Poi ho capito che era davvero lui al telefono e ho accettato con grande entusiasmo. È veramente un’esperienza meravigliosa perché a Sanremo durante il Festival si respira un’aria molto particolare. È un’esperienza professionale ma anche di vita”. Queste ancora le parole di Roberta.