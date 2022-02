sanremo-2022,-sonia-bruganelli-sui-social-rimpiange-il-marito-paolo-bonolis-alla-conduzione-del-festival:-“altri-tempi-…”

Sonia Bruganelli non perde mai occasione per esprimere il suo pensiero su fatti e persone. E spesso per farlo è solita utilizzare il mondo dei social dove ogni giorno è sempre molto attiva. La nota opinionista del Grande Fratello Vip nello specifico si è espressa nelle scorse ore in merito al grande successo ottenuto dal Festival di Sanremo in occasione della prima serata andata in onda lo scorso martedì 1 febbraio 2022. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Sonia Bruganelli commenta il successo della prima serata del Festival di Sanremo 2022

Martedì 1 febbraio 2022 è andata in onda su Rai 1 la prima attesissima puntata del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di un evento super atteso e di cui si è molto parlato nel corso degli ultimi mesi. A testimoniare questa attesa sono stati i grandi numeri registrati. Infatti sono stati milioni gli spettatori di tutto il mondo che non si sono persi la prima puntata del Festival rendendolo uno dei migliori esordi di sempre. Tra coloro che hanno commentato tale successo vi troviamo anche l’opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli che ha voluto precisare quanto anche il marito Paolo Bonolis, in passato, abbia ottenuto grandi risultati.

Le parole della nota opinionista del GF Vip

Nello specifico la Bruganelli ha fatto riferimento al Festival di Sanremo 2005 condotto proprio dal marito Paolo Bonolis e anche questo rivelatosi un enorme successo. La Bruganelli ha condiviso una serie di storie su Instagram e nello specifico ha condiviso alcuni passaggi di un articolo di giornale sottolineando le frasi che l’hanno più colpita. “E’ la miglior partenza della gestione Amadeus” , questa la prima frase sottolineata in verde dalla Bruganelli che ha aggiunto “Vero” e poi ancora “Bella serata di Sanremo ma…”. La Bruganelli ha poi condiviso un’altra storia Instagram contenente un’altra parte dell’articolo in cui venivano evidenziati altri successi passati.

Sonia Bruganelli commenta “Altri tempi? Forse perché…”

Nella seconda parte di articolo condiviso da Sonia Bruganelli su Instagram venivano evidenziati anche i successi degli ultimi anni. E nello specifico è stato evidenziato come negli ultimi 20 anni quello del 2022 sia stato il migliore di sempre. “Nel 2005 il Sanremo di Bonolis alla prima fa il 54.7 per cento. Ma erano davvero altri tempi”, questa la frase evidenziata questa volta in fucsia dalla Bruganelli che ha poi aggiunto il suo pensiero proprio a difesa di quelli che sono stati i risultati ottenuti dal marito. “Altri tempi? Forse perché sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?”, queste le sue parole.