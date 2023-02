sanremo-2023,-esibizioni-e-ospiti-della-seconda-serata

SANREMO – Dopo l’esordio di mercoledì 8 febbraio Amadeus torna al teatro Ariston per un nuovo appuntamento con la kermesse, durante la quale i restanti 14 Big (sono in tutto 28) in gara porteranno in scena i propri brani.

Per la seconda serata del Festival, a condurre insieme a lui sarà la giornalista e conduttrice del programma di Rai 2, Belve Francesca Fagnani. Con loro, Gianni Morandi, ospite fisso di tutte e cinque le serate del Festival, che insieme a a Massimo Ranieri e Al Bano darà vita ad un inedito trio con un’esibizione che farà vibrare i cuori degli italiani.

Tra gli ospiti, i Black Eyed Peas, band americana famosa in tutto il mondo. Spazio anche alla comicità,– con Angelo Duro, che dopo l’esordio a Le Iene e la sempre crescente popolarità sul web, oggi è uno dei comici italiani di maggior successo. Molte le polemiche legate all’esibizione di ieri sera di Blanco, fischiato dal pubblico in sala per il suo sfregio al simbolo della città: i fiori, distrutti sul palco a calci e pugni dal giovane cantante infervorito per un problema tecnico che non gli ha permesso di concludere l’esibizione. Tra i favoriti della prima serata il viterbese Marco Menconi dato per vincente da diversi siti di scommesse e bookmakers seguito da Giorgia e Ultimo, mentre gli ultimi posti sarebbero occupati da I Cugini di Campagna e Will.

I cantanti in gara di mercoledì 8 febbraio

Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa chemical, LDA, Paola e Chiara.

Vittorio Ferla