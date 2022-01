Sanremo, Amadeus senza freni su Checco Zalone: “Lui è un …”

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo, la manifestazione canora più importante d’Italia che avrà inizio il prossimo 1 febbraio 2022. Manca di fatto solo una settimana all’inizio del Festival di Sanremo e sembra ci siano ancora parecchi dubbi riguardo la presenza del noto showman Fiorello.

Festival di Sanremo, pochi giorni all’inizio della manifestazione canora

In teoria non dovrebbe esserci alcun dubbio riguardo la presenza di Fiorello, nel senso che lo showman già lo scorso anno aveva annunciato che quest’anno non ci sarebbe stato al fianco di Amadeus. Ad ogni modo, alcuni rumors lo vedrebbero presente per il terzo anno consecutivo sul palco dell’Ariston. Non è ancora arrivata nessuna ufficialità. Anche Amadeus sembra non sia ancora sbilanciato al riguardo.

Indubbio la presenza di Fiorello sul palco dell’Ariston

«Ci conosciamo da 35 anni, siamo come fratelli. Ormai non mi sopporta più: lo marco stretto come Gentile con Maradona ai Mondiali, mordo alle caviglie… Ho prenotato la camera di fronte alla mia: in questo momento è vuota, speriamo che qualcuno venga a posare le valigie e ad aprire la porta». Questo quanto dichiarato dal conduttore nel corso di un collegamento con Non stop news su Rtl 102.5. Amadeus ad ogni modo, ha parlato di questo terzo Festival che lo vede ancora alla conduzione e pare che non lo abbia voluto definire il Festival della ripartenza.

Le parole di Amadeus su questa terza conduzione del Festival

«Chiamiamolo il festival della gioia: speriamo di trascorrere cinque serate di divertimento e musica, che è terapeutica. In un momento drammatico il festival dell’anno scorso fu importante sul piano musicale». Queste ancora le parole del conduttore il quale ha anche parlato di Checco Zalone, che sarà uno dei protagonisti di questa edizione del Festival.

E su Checco Zalone? Le parole del conduttore

«Guai se a Sanremo non ci fossero le polemiche. Zalone lo conosco da tempo, abbiamo lavorato tanti anni fa insieme a Italia1. È un personaggio particolare, con un’ironia tutta sua, probabilmente dividerà, farà parlare, ma è nel suo stile. Zalone non è mai stato a Sanremo, così come Cesare Cremonini: è un piacere che il palco dell’Ariston sia calcato da persone che non ci sono mai state”. Insomma, parole molto importanti quelle di Amadeus che tra pochi giorni sarà ancora una volta sul palco dell’Ariston a condurre un’avvincente edizione della manifestazione canora più importante d’Italia.