sanremo:-fedez-cura-l’ansia-in-contatto-con-la-terapista

Per tutta la durata di Sanremo Fedez ha dovuto fare i conti con l’ansia. Per curare questa emozione si è affidato alla terapista

Fedez rivela della sua ansia a Mara Venier, ospite a Domenica In a Sanremo.

Come ogni anno il palco dell’Ariston chiude le sue porte al Festival solo dopo l’ultima, ennesima, esibizione di tutti i partecipanti in gara.

Stavolta, però, due nomi sono rimasti fuori dal programma: Domenica In, infatti, ha cominciato la sua puntata in netto ritardo rispetto alla programmazione abituale a causa di una diretta speciale del viaggio di Papa Francesco in Medio Oriente.

Fra i cantanti che si sono potuti regolarmente esibire, figurano anche i secondi classificati.

Francesca Michielin e Fedez, in gara con il brano Chiamami per nome, noti ormai per la scalata al successo costruita sulla base del forte televoto, hanno cantato (o forse no, visto che pare i pezzi i siano stati eseguiti in playback) la canzone con una consapevolezza che li rendeva un po’ più forti e più fieri.

Nel corso delle interviste, a cui tutti i cantanti si sono sottoposti prima o dopo l’esibizione, infatti, Fedez ha condiviso con tutto il pubblico di Rai Uno di Zia Mara la sua condizione: ha ammesso di soffrire di un forte stato di ansia che ha provato a curare prima di ogni serata del festival.

Fedez e l’ansia: le sedute con la terapista durante Sanremo

Per il rapper trentunenne, infatti, era la prima volta alla kermesse. A differenza della Michielin che, invece, fra duetti e gare ormai è un’ habitué del teatro Ariston e del Festival.

L’ansia di Fedez si è fatta sentire fin dalle prove generali, ha ammesso lo stesso cantante da Mara Venier e mentre lei lo incalzava minimizzando le sue sensazioni, la Michielin si è lasciata scappare un passaggio decisivo di questo discorso.

Ha rivelato, infatti, che per supportare il partner di esibizione le sono servite tanta meditazione e sedute psicologiche.

Così Fedez si è trovato a rivelare le sue debolezze in diretta sul primo canale, ma anziché farne un difetto, ha colto la palla al balzo per sdoganare quello che, in Italia, per molti resta ancora un tabù.

“Ho la mia terapista e la seguivo via Zoom prima di salire sul palco.”

Su Instagram e Twitter questa presa di posizione del cantante è stata acclamata: uno stimolo per tutti a non vergognarsi di essere in terapia.

