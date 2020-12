sanremo,-i-super-big-si-affidano-ad-amadeus:-i-nomi-in-gara

Per effetto del Covid Sanremo pullula di candidature da parte di grandi nomi della musica. Chi sceglierà Amadeus? Lo sapremo presto

Il conduttore Amadeus (getty images)

Sanremo 2021 potrebbe essere l’anno dei grandi nomi. Dalle indiscrezioni che trapelano in queste ore pare che molti grandi nomi della musica italiani si siano affidati ad Amadeus per il loro ritorno in musica.

Sanremo, per effetto del Covid, sarebbe così, di nuovo, un grande trampolino di lancio in un momento molto difficile per lo spettacolo in generale.

Ancora non c’è l’annuncio ufficiale dei nomi in gara ma manca davvero poco ed Amadeus si esprimerà su quelli che saranno ufficialmente i big in gara nella kermesse sanremese. Quando sapremo i nomi? Giovedì 17 dicembre in diretta su Rai1 durante la finale di ‘Sanremo Giovani’ e anche se manca pochissimo la trepidazione e tanta.

Si parla di Luca Carboni, di Max Gazzè, dei Maneskin e addirittura come ha rivelato questa mattina Gabriele Parpiglia su Giornalettismo di Fedez che torna in coppia con Francesca Michielin con cui aveva già duettato in “Magnifico” anni fa.

Sanremo, i nomi dei grandi Big che si sono candidati

Amadeus e Fiorello sul palco di Sanremo (GettyImages)

Sicuramente i brani che sono stati presentati per Sanremo 2021 sono moltissimi. Lo stesso Amadeus aveva parlato, nelle primissime anticipazioni, di circa 300 brani, nessuno dei quali parlava di Covid. Sui social da diversi giorni gira la lista stilata dai giornalisti Silvia Gianatti e Andrea Conti dei 20 super big in gara.

Tra questi compare effettivamente Fedez, Bugo, Francesco Renga, Malika Ayane, Max Gazzè, Loredana Bertè, Arisa, Gaia, Fulminacci, Irama, Noemi, Ermal Meta, Leo Gassmann, Di Martino-Colapesce, Casale-Di Michele-Nava, Maneskin, Arisa, Francesca Michielin, Ghemon, Aiello e Annalisa. Tutti nomi di artisti che hanno presentato un brano al cospetto di Amadeus.

Ecco che così nell’era del Covid Sanremo appare per molti artisti l’unica vetrina opportuna per pubblicare dei nuovi lavori, magari già pronti da un po’ e fermi per l’emergenza o quasi pronti e quale migliore occasione se non la kermesse italiana per eccellenza, per il momento unico appuntamento musicale previsto.

Amadeus e Fiorello insieme a Diodato, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo (Gettyimages)

Pare, infine, che tra le candidature ci sia anche Giacomo Celentano, figlio di Adriano e Claudio Lippi con poche possibilità di scelta, rispetto a Rocco Hunt, Michele Bravi, Federico Rossi (del duo Benji & Fede).