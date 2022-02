sanremo:-lo-sponsor-eni-duramente-contestato-da-fridays-for-future-e-greenpeace

Ambientalisti contro Eni, anche attraverso Sanremo. Il Fridays for Future, movimento globale per il clima fondato da Greta Thunberg, ha criticato questa edizione del Festival della canzone italiana per aver scelto come sponsor Eni, e soprattutto per come la multinazionale del petrolio ha declinato la propria presenza: finanziando il cambio di colore del carpet davanti al teatro, che da manto rosso è diventato un manto verde, sempre in plastica naturalmente. Decisamente critico anche il giudizio di Greenpeace: “È inaccettabile che Eni sfrutti la vetrina di Sanremo, e dei tanti altri eventi che sponsorizza, per fare greenwashing e promuovere un’immagine di azienda attenta all’ambiente che non corrisponde affatto alla realtà. Eni continua a investire sul gas e sul petrolio, è il principale emettitore italiano di gas serra e una delle aziende più inquinanti del pianeta. Il mondo della musica, della cultura, dello sport e dell’istruzione dovrebbero essere liberi dalla dannosa propaganda dell’industria degli idrocarburi, così come è avvenuto con l’industria del tabacco!”. Continua Greenpeace: “Eni è tra le sei principali aziende europee dei combustibili fossili che promuovono false soluzioni per la crisi climatica enfatizzando in maniera esagerata falsi progetti ‘verdi’, mentre continua a investire in gas, petrolio e carbone. Secondo l’analisi che abbiamo commissionato, solo l’8% degli annunci di Eni promuove i combustibili fossili, nonostante questi costituiscano circa l’80% del suo portfolio”.

Particolarmente attivi nell’azione di protesta i ragazzi del Fridays for Future, invece, scrivono: “Alla classifica del Festival della canzone italiana bisognerebbe affiancare la classifica delle 100 aziende che hanno causato il 71% delle emissioni di CO2 a livello globale. Scopriremmo che Eni si è meritata il trentesimo posto, mentre detiene il primato a livello italiano”. Sottolineando l’esposizione mediatica di cui beneficiano gli sponsor di un festival seguito da milioni di spettatori, i Fridays for Future parlano di greenwashing plateale e commentano: “Il vero volto dell’azienda si legge nei milioni che ancora investe in combustibili fossili, alimentando la crisi climatica”. Per la comunicazione sui social i ragazzi dei FF hanno coniato l’hashtag #SanrEni, “per evidenziare – scrivono – la complicità della Rai nell’assecondare il greenwashing di Eni, richiamando il servizio pubblico a un maggiore senso di responsabilità”. Infine, lanciano “un appello ai cantanti in gara affinché uniscano le loro voci alle nostre. Quelle di Eni sono solo ‘parole parole parole’”.

Il Green-carpet?

Tutto tranne che #Green. Non hai storto il naso quando hai scoperto che Eni è il main sponsor di #Sanremo22? pic.twitter.com/SFrc0JIJ2d — Fridays For Future Italia (@fffitalia) February 1, 2022

