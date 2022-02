sanremo-nella-bufera,-lo-sfogo-della-cantante-in-gara:-“ci-sono-raccomandazioni,-ecco-cosa-ci-hanno-obbligato-a-fare-dietro-le-quinte”

Festival di Sanremo: malumori dopo la finale, lo sfogo di Donatella Rettore. Al Festival di Sanremo 2022 trionfano Mahmood e Blanco ed è festa a Sanremo, ma qualche malumore c’è. Alla luce della classifica generale al termine della quinta ed ultima serata del Festival che ha rivisto la posizione di numerosi big in gara, non tutti i cantanti sembrano aver digerito l’esito finale e tra questi c’è Donatella Rettore, tra le favorite con la sua Chimica cantata in coppia con Ditonellapiaga, 16esime in classifica, la Rettore sembra sfogarsi al termine della kermesse andando a riaccendere i riflettori sulla polemica che ha travolto Gianni Morandi e Jovanotti, l’ospite la cui “sorpresa” è stata accusata di aver giocato in favore del cantante nella serata delle cover.

Donatella Rettore e le accuse alla Rai: “Figli e figliastri”, il fantasma di Jovanotti

Una polemica sterile quella che travolto la presenza di Jovanotti sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì sera al Festival di Sanremo. Amadeus, già in conferenza stampa prima della finale, aveva specificato come non fosse assolutamente al corrente che Jovanotti si sarebbe fermato al Festival oltre la sua esibizione in coppia con Gianni Morandi. Un gesto da amico che Amadeus ha apprezzato, lasciando spazio e tempo a Cherubini.

Alla fine della serata però trionfa Gianni Morandi portandosi a casa il premio, il titolo di “vincitore della serata cover”, e le accuse che arrivano lo vogliono “favorito” proprio dalla permanenza di Jovanotti sul palco che lo avrebbe, in qualche modo, avvantaggiato. Polemiche sterili, giusto ribadirlo. E su queste si riaccendono le luci il giorno dopo la fine del Festival di Sanremo che ha visto Gianni Morandi classificarsi terzo, sul podio insieme ad Elisa, Mahmood e Blanco.

“Ci sono figli e figliastri a Sanremo? Evidentemente sì. Io non sono un’istituzione come Morandi e Jovanotti“, la frecciatina che arriva da Donatella Rettore, come riporta Il Messaggero, a sua sorpresa 16esima insieme a Ditonellapiaga nonostante gli ottimi risultati delle prime serate che le vedeva molto più alte nella classifica generale.

Polemica sulla cover di Caterina Caselli: “Dovevano promuovere il film”

Denuncia così la Rettore di essere stata “trattata” diversamente dalla Rai che avrebbe lasciato carta bianca a Morandi e Jovanotti di esibirsi con le proprie canzoni mentre a lei e Ditonellapiaga sarebbe stata “imposta” Nessuno mi può giudicare, di Caterina Caselli. “Non c’è stato niente da fare. Mi hanno detto che era una canzone più divertente – racconta la Rettore – Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli“. Senza peli sulla lingua la Rettore ha quindi puntato il dito su Amadeus e la Rai, sostenendo che abbiano fatto delle differenze. Inoltre ha accusato il servizio pubblico di averla sfruttata a fini promozionali. Bordate pure su Morandi, che di fatto si è sentito dare del ‘raccomandato’. L’artista veneta non ha usato proprio questo termine, ma il succo è quello.

Donatella Rettore e Morandi, scintille anche prima del Festival di Sanremo

Già prima dell’inizio del Festival, si era scagliata contro il bolognese. Per sbaglio Morandi aveva pubblicato il suo brano Apri tutte le porte su Facebook. Accortosi del patatrac (per regolamento le canzoni non possono essere fatte ascoltare al pubblico prima dell’inizio di Sanremo), ha rimosso il tutto. Peccato veniale, ma non per Donatella che aveva attaccato: “Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi ‘oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato’ e cose così. Ma dai”.

