“Sans moi, elle aurait vendu 12 disques” : Louis Bertignac très cash sur sa collaboration et sa liaison avec Carla Bruni

Louis Bertignac a toujours été très cash. Cette fois encore, il n’a pas dérogé à la règle lors de son entretien avec nos confrères de Paris Match. En effet, le musicien est revenu sur sa collaboration avec Carla Bruni, pour qui il a produit l’album en 2002. Il a également évoqué sa relation avec l’ancienne Première dame : “J’espère qu’elle me pardonnera cette confession”, commence-t-il par déclarer, avant de poursuivre : “Notre histoire a duré de 1986 à 1990 avec des hauts et des bas. Elle n’a jamais été folle de moi, loin de là…”, déplore-t-il.

Mais ce n’est pas parce que les deux tourtereaux se séparent, que Louis Bertignac refuse de produire le premier disque de son ancienne compagne : “Quand je fabrique son disque, douze ans plus tard, l’eau a coulé sous les ponts. On s’était recroisés, elle s’était améliorée en vieillissant. Elle n’a pas été une garce avec moi. Je pense qu’elle aurait aimé tomber amoureuse de moi parce que j’étais guitariste de rock dans un groupe connu mais elle n’y croyait pas plus que ça. Moi, je savais que je n’étais pas amoureux d’elle. Ce qui est encore pire. Mais une chose est sûre : elle n’est pas une femme d’intérieur”, dit-il en riant.

Louis Bertignac : “Elle m’a fait écouter des maquettes que je trouvais franchement nulles”

Mais que pense-t-il de la Carla Bruni artiste ? Louis Bertignac n’est alors pas tendre : “Elle m’a fait écouter des maquettes que je trouvais franchement nulles. Je suis revenu à l’essence des choses : ensemble nous jouions les Stones en acoustique, juste avec nos voix et nos guitares. Je lui ai proposé de bosser de cette manière-là sur deux morceaux. C’était magnifique. Elle aussi a adoré et elle m’a demandé de faire tout l’album. Sans moi, elle aurait vendu 12 disques”, lance-t-il. Voilà qui est dit. En espérant que cette remarque ne froisse pas l’ancienne Première dame.

