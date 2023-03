santa-casa-de-vilhena,-ro,-passa-a-oferecer-raio-x-e-ultrassom-com-doppler

Serviços estão sendo ofertados através do SUS. Ultrassom com doppler é um exame de alto custo e importante aliado para as gestantes. Santa Casa passa a realizar exame de Raio-X e ultrassom com doppler

A Santa Casa de Chavantes, em Vilhena (RO), passou a oferecer aos moradores, neste mês de março, exames de raio-X e ultrassom com doppler.

Anteriormente, esses dois procedimentos só eram ofertados na rede privada e não pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O ultrassom com doppler é um exame de alto custo e importante aliado para as gestantes, pois ele avalia e quantificar o fluxo de sangue da placenta, cordão umbilical e dentro do feto. Agora o serviço será feito de forma gratuita na cidade.

A Santa Casa de Chavantes, que está gerindo a saúde de Vilhena, também está oferecendo a ultrassom com contraste.

À Rede Amazônica, a entidade informou ter realizado mais de 3 mil exames, mais de 500 procedimentos e mais d 500 nascimentos em Vilhena.

