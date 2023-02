Santa Isabel terá carnaval com desfile de blocos, DJs, bandas e matinês; confira programação

A folia começa na sexta-feira (17), com o Grito de Carnaval das 20h às 2h, na Praça Fernando Lopes. Carnaval de Santa Isabel deve levar foliões para as ruas

Reprodução/TV Diário

Santa Isabel tem uma programação recheada de atrações para o carnaval 2023. A festa tem desfile de blocos, DJs, bandas e matinês. A folia começa na sexta-feira (17), com o Grito de Carnaval das 20h às 2h, na Praça Fernando Lopes.

As crianças poderão aproveitar as “Matinês da Fantasia”, sempre a partir das 14h, na Praça da Bandeira. Além da música, os pequenos poderão brincar em brinquedos infláveis gratuitos. Na terça-feira, a Praça da Bandeira será palco da Matinê da Saudade. O público idoso terá a oportunidade de recordar clássicos carnavalescos e matar a saudade dos antigos bailes de carnaval.

Quem quiser curtir a programação musical em ritmo carnavalesco pode acompanhar o som dos DJs das 14h às 17h30, no sábado (18) e na segunda-feira (21), das 14h às 16h, no domingo (19) e na terça-feira (21), na Praça Fernando Lopes.

A partir das 16h, haverá shows ao vivo de bandas locais. Entre às 17h30 e às 22h, a atração é o Carnafolia na Praça Fernando Lopes. A programação noturna acontece no palco da Galeria das 22h às 2h.

Desfile de blocos

Os blocos desfilam na Avenida da República de domingo até terça-feira. No total sete blocos participam dos desfiles.

