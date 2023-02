santa-severa:-vivi-i-parchi-del-lazio-con-il-carnevale-al-castello

SANTA SEVERA – Tutti in maschera per Vivi i Parchi del Lazio: Carnevale al Castello di Santa Severa. Sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle 10.30 alle 17.00 tutto il borgo sarà animato con laboratori, degustazioni e attività nella natura con Archeotrekking e e-bike trekking. L’evento è promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla Direzione Regionale Ambiente, con il supporto di LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Si potranno gustare i dolci tipici del carnevale, frappe, castagnole e prodotti di Natura in campo, con degustazioni e vendita dei prodotti delle riserve naturali, oltre a tante attività da fare in famiglia all’interno del borgo, infatti, dalle 11.00 alle 17.00 saranno presenti due postazioni interattive per piccoli scienziati amanti degli animali, una caccia al tesoro per tutta la famiglia e il truccabimbi per trasformarsi nel proprio animale preferito!

Travestimenti bestiali!

Dalle 10 alle 17 gli scienziati e le scienziate della Natura di G.Eco accompagneranno i piccoli alla scoperta dei più bizzarri “travestimenti animali”, una postazione interattiva per mettersi alla prova e imparare a riconoscere alcune specie animali dai colori e dalle forme particolari, e chissà che qualche protagonista non sia venuto a farsi vedere dal vivo!

Animaschere

I colori in natura hanno sempre un significato: c’è chi vuole nascondersi per non farsi trovare, chi con i propri colori sgargianti vuole segnalare “Ehi! Lasciami stare” o ancora chi tenta di attrarre il proprio partner facendosi bello. E tu? Che animale vorresti essere e cosa vorresti dire con i tuoi colori?

Dalle 11.00 alle 17.00, i bambini e le bambine potranno scegliere la maschera da animale che preferiscono e decorarla come più gli piace in una postazione interattiva a cura di G.Eco.

Il tesoro del castello

I parchi e le riserve naturali hanno il compito di custodire e proteggere il più importante tesoro del pianeta: la biodiversità! Una divertente caccia al tesoro “guidata” dalle più famose maschere di carnevale porterà i partecipanti a scoprire alcune curiosità sulla fauna e la storia della riserva naturale di Macchiatonda in una sfida per tutta la famiglia!

Partenza gruppi alle ore 11.00; 12:30; 14.00 e 16.00

Sempre sabato e domenica è previsto l’appuntamento con l’Archeotrekking un’attività per tutta la famiglia. Due appuntamenti, alle 10.00 e alle 14.00 alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi. Una passeggiata alla scoperta di luoghi magici e incantevoli tra natura e storia.

Partenza dal piazzale antistante l’ingresso del Castello.

La domenica tre appuntamenti con E-bike trekking alle ore 10.00, 12.00 e alle ore 15.00

Archeotrekking

Sabato 18 e Domenica 19

Visita guidata alle ore 10.00 e alle ore 14.00

Costo di 8 euro per ingresso ai musei e gratuito per minori 18 anni

Biglietto acquistabile presso il Museo del Castello di Santa Severa.

E-bike Trekking

Domenica 19

ore 10.00,12.00 e 15.00

E-bike trekking, alla scoperta della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi

Partenza dal Cortile della Guardia

E’ possibile partecipare anche con mezzo proprio

Prenotazione obbligatoria

Tutte le informazioni su: http://www.castellodisantasevera.it

