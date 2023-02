Santander Brasil tem lucro abaixo do esperado no 4º trimestre

Lucro líquido foi de R$ 1,69 bilhão, queda de 46% em relação ao trimestre anterior; Em todo o ano de 2022, o lucro líquido do Santander Brasil caiu 21,1%, para R$ 12,9 bilhões. Agência do Santander

O Santander Brasil divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de R$ 1,69 bilhão para o quarto trimestre do ano passado, queda de 46% em relação ao trimestre anterior, já que as provisões para perdas com empréstimos aumentaram 18,6% no período.

O resultado final ficou aquém das expectativas, já que a média de previsões para o lucro do banco no período apontava para R$ 2,86 bilhões no quarto trimestre, segundo dados da Refinitiv.

O vice-presidente financeiro, Angel Santodomingo, disse que os resultados do último trimestre ocorreram na esteira um ajuste operacional para se posicionar melhor em um cenário macroeconômico mais desafiador, com possíveis repercussões na dinâmica de crédito.

“Aplicamos maior seletividade na concessão e temos observado a materialização da deterioração das condições de crédito”, disse ele em comunicado, observando que a as margens do banco foram pressionada por mudanças no mix de produtos e taxas de juros mais altas – uma tendência que deve persistir ao longo deste ano.

Em todo o ano de 2022, o lucro líquido do Santander Brasil caiu 21,1%, para R$ 12,9 bilhões.

O Brasil responde por mais de um quarto das receitas do grupo Santander. O banco espanhol também divulgou resultados nesta quinta-feira, mostrando um salto de 18% no lucro, para um recorde de 9,6 bilhões de euros em 2022.

