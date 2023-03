sant’ilario,-giovani-feriti-nello-schianto-tra-due-auto

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 17 marzo 2023 – Disagi al traffico e soccorsi mobilitati, in mattinata, per un incidente stradale accaduto verso le 7,30 a Calerno di Sant’Ilario d’Enza, tra via Ferrais e via Monsignor Romero. Si è trattato di uno scontro fronto-laterale tra una Peugeot 208 condotta da una ragazza di 23 anni residente a Campegine e una Mazda Cx 30 con a bordo un 25enne abitante a Sant’Ilario. Dopo lo scontro, la Matza è finita contro una Porsche che era ferma, restando comunque danneggiata. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari per prestare le prime cure ai due conducenti rimasti coinvolti nello schianto. Nessuno di loro risulta essere in condizioni preoccupanti. Sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Franchini di Montecchio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montecchio per eseguire i rilievi di legge e per regolare l’intenso traffico dell’ora di punta.

