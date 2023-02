Santista Ambiental explica benefícios de empresas contratarem facilities

Companhia disponibiliza colaboradores de forma terceirizada e fica responsável por todas as questões trabalhistas Serviços de limpeza e de outros setores podem ser contratados

A terceirização de algumas funções e serviços também chamada de facilities traz um ótimo custo-benefício para empresas. A prática, oferecida na região pela Santista Ambiental, traz diversas facilidades em serviços de infraestrutura – como limpeza, portaria, manutenção, entre outros.

Mesmo trabalhando em outros locais, os profissionais contratados através deste tipo de terceirização serão de responsabilidade apenas da empresa que oferece o serviço, fazendo com que os contrantes se preocupem menos com detalhes e foque na sua atividade principal.

“Se um trabalhador tiver férias, faltar, tirar licença maternidade ou se afastar por acidente, a empresa não vai ter um colaborador a menos, também não vai ter custos para cobrir esta vaga. Nossos contratos garantem a reposição durante o período”, explica o diretor da Santista Ambiental, Denis Ramos Rodrigues.

Denis ainda conta que pagamentos como FGTS, 13º e férias também são responsabilidades da empresa contratada. Para ele, os impactos negativos e riscos da empresa contratante diminuem muito ao optar por este serviço.

As companhias não precisam se preocupar em treinar estes profissionais, já que todo o aprimoramento necessário será dado pela própria Santista Ambiental.

Para saber mais entre em contato com a empresa através do whatsapp (13) 99782-8017 e pelo telefone (13) 3216-2069.

Facilities

O termo facilities, está atrelado a área dos serviços de infraestrutura como segurança, manutenção e limpeza de uma empresa. Este setor é de extrema importância para uma companhia, já que realiza boa parte do serviço que não está relacionado a atividade-fim da empresa.

A prática de terceirizar estes serviços acaba proporcionando economia de tempo e recursos para o contratante.

Santista Ambiental também oferece facilities no setor de recepção

Vale ressaltar que todos os trabalhadores contratados nesta prática possuem o direito de receber todos os benefícios trabalhistas, que serão disponibilizados pela própria Santista Ambiental.

A empresa da Baixada Santista disponibiliza trabalhadores das seguintes áreas: Limpeza e conservação (comercial, industrial e de condomínios), manutenção, recepção, copa, manobrista, ajudante geral de carga e descarga, controle de acesso e zeladoria.

Santista Ambiental

A empresa que atua desde 1986 nas áreas de gerenciamento de resíduos, limpeza e descontaminação de ambientes, limpezas técnicas, atendimentos a emergências químicas, locação de banheiros químicos, consultoria e assessoria, é considerada uma das melhores no ramo de atuação. Com isso, conquistou grandes clientes de nível nacional.

Buscando prestar serviços de forma eficiente e constante, a Santista Ambiental tem como objetivo promover um bom atendimento com a aplicação de produtos de ponta.

Para saber mais sobre a contratação de facilities e outros serviços, entre em contato através do Whatsapp (13) 99782-8017. É possível também solicitar orçamentos através do site. A empresa atua em Baixada Santista, Litoral Norte, São Paulo e ABC.

Serviço

Telefone: (13) 3216-2069

Whatsapp: (13) 99782-8017

E-mail: contato@santistambiental.com.br

Site: http://santistaambiental.com.br

Endereço: Rua Visconde de São Leopoldo, 499, Centro, Santos/SP.

