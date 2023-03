A cidade reúne o sossego de uma cidade pequena, contato constante com a natureza e águas termais terapêuticas Localizada a menos de 40 km de Florianópolis, o município de Santo Amaro da Imperatriz é sinônimo de qualidade de vida. A cidade reúne o sossego de uma cidade pequena, a possibilidade do contato constante com a natureza e águas termais terapêuticas. Por isso, Santo Amaro da Imperatriz é a melhor opção para quem busca uma fuga da rotina agitada sem precisar ir muito longe para isso.

Para quem gosta de ecoturismo, Santo Amaro da Imperatriz oferece rafting, no Rio Cubatão do Sul, considerado um dos melhores do Brasil para a prática; cicloturismo; e ótimas opções de trilhas. O Parque Nacional da Serra do Tabuleiro é o melhor lugar para quem deseja praticar o mountain bike, a trilha tem cerca de 15 km. As cachoeiras do lugar são uma atração à parte. Destaque também para a cachoeira do Rio Vermelho e para a Cascata Cobrinha de Ouro, todas em Santo Amaro da Imperatriz.

Esses são alguns dos motivos que fazem Santo Amaro da Imperatriz ser o lugar ideal para quem quer comprar um terreno, construir uma casa do seu jeito e usar de refúgio para a família. Lá é possível acordar cedo, tirar o leite da vaca na hora, andar a cavalo e curtir tudo que a natureza tem a oferecer. Isso tudo sem precisar viajar longas distâncias.

Terrenos em Santo Amaro da Imperatriz

Com tantas opções de lazer e ótima localização, não é à toa que Santo Amaro da Imperatriz vem atraindo investidores. No início de março, a Alínea Urbanismo realizou o lançamento do Alínea Villa da Imperatriz, o novo condomínio fechado de lotes residenciais de Santo Amaro da Imperatriz. Com uma proposta diferenciada, que vai além dos empreendimentos tradicionais da região, a urbanizadora traz conforto, segurança, lazer e contato com a natureza a um terreno amplo, com 115.699,10m² de área de preservação permanente e infraestrutura de alto padrão.

Villa da Imperatriz

Alínea

Entre os principais diferenciais, destacam-se as áreas dos lotes. Com opções de 800m² a 1806m², os moradores do Villa da Imperatriz poderão explorar inúmeras possibilidades em seus projetos, usufruindo, ainda, de ruas pavimentadas e redes de energia, drenagem pluvial, iluminação pública e esgoto próprias. Além disso, o condomínio contará com áreas verdes e de lazer, incluindo bosque com trilha exclusivos, salão de festas, piscina, quadra poliesportiva, playground, entre outros.

A localização também foi um ponto relevante para a Alínea na idealização do empreendimento, sendo esse localizado em uma área reservada da cidade, com fácil acesso à BR-282 e aos principais mercados, escolas, universidades, centros comerciais, trilhas e cachoeiras da região.

Sobre a Alínea Urbanismo

Localizada na cidade de São José, na Grande Florianópolis, a Alínea Urbanismo trabalha há mais de 30 anos com o objetivo de transformar mercados, levando urbanização e uma nova dinâmica para as regiões de seus empreendimentos.

Presente em mais de 20 cidades de Santa Catarina, com 50 empreendimentos entregues ou em construção, a loteadora é reconhecida pela idoneidade, projetos de alta qualidade, consciência ambiental, entrega garantida e tecnologia construtiva, pensando sempre no terreno como algo muito maior que um pedaço de terra.

A empresa tem como principal objetivo construir espaços que permitam um estilo de vida diferenciado, com infraestrutura completa e alto potencial de valorização do investimento.

