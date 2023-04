De acordo com o setor de turismo, são esperadas cerca de 10 mil pessoas no período da Páscoa. Santo Antônio do Pinhal divulga programação e finaliza decoração de Páscoa na cidade

Bastante visitada durante a Páscoa, Santo Antônio do Pinhal (SP) finalizou a decoração temática da para a data e divulgou uma programação para o período comemorativo, que começou na última sexta-feira (31).

Os enfeites, que são principalmente famílias de coelhos e ovos, estão espalhados por praças e jardins da região central. Tudo foi feito por voluntários do Fundo Social de Solidariedade de Santo Antônio.

Já em relação à programação, as atividades são voltadas às crianças e contam com brincadeiras, oficinas, dinâmicas de caça ao coelho, gincanas, apresentações de teatro, entre outros (confira todos os detalhes abaixo).

As novidades fazem parte do evento “Páscoa Encantadas”, que teve início nesta sexta e vai até o dia 16 de abril. São duas semanas no total.

Neste período, a secretaria se turismo da prefeitura estimava que a cidade deva receber mais de 10 mil turistas e visitantes, que tem na Serra da Mantiqueira um dos principais destinados na região nesta época do ano.

Programação

2 de abril (domingo):

Parada de Páscoa Encantada

Praça Boulevard Araucária

16h

7 de abril (sexta-feira):

Encenação da Paixão de Cristo

Praça Boulevard Araucária

18h30

8 de abril (sábado):

Gincana, oficinas e caça aos ovos

Estádio Municipal Maurício Nader

16h

