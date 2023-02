Santos abre licitação para promover revitalização do interior do Mercado Municipal; FOTOS

Prédio construído em 1902 passa por reforma na parte externa. O projeto para revitalização interna conta com novos ambientes como padaria, espaço para eventos e área para coworking. Mercado Municipal de Santos, SP, passa por obras para revitalização interna e externa

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, abriu uma licitação para definir a empresa responsável pela revitalização do interior do Mercado Municipal nesta segunda-feira (6). O prédio, construído em 1902, passa por reforma na parte externa com mudanças na fachada e cobertura.

A obra de revitalização tem 20 meses de prazo para execução e investimento previsto de R$ 23,3 milhões. Os recursos são oriundos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) e contrapartida da administração municipal de Santos.

Segundo a prefeitura, a modernização do interior do Mercado Municipal conta com uma nova infraestrutura elétrica e hidráulica, além de um design atual com novas áreas.

O layout do projeto prevê novos ambientes como padaria, espaço para eventos, área para coworking [modelo de trabalho baseado no compartilhamento de um mesmo espaço] e um novo mezanino em estrutura metálica para abrigar espaços gastronômicos.

Imagens mostram Mercado Municipal de Santos antes da revitalização e projeção do pós-obra; veja e compare

O mercado

O Mercado Municipal de Santos é tradicional na cidade e conta com boxes que reúnem açougues, empórios, peixarias, laticínios e hortifrutigranjeiros. Os produtos são oferecidos no atacado e no varejo e o mercado abre todos os dias. Aos domingos, o ele funciona das 7h às 13h, às segundas-feiras das 7h às 12h, e de terça a sábado, das 7h às 18h.

Durante o período de obras, internas e externas, os comerciantes trabalham no anexo do mercado, localizado à direita do prédio principal. Para localizar o anexo, basta chegar na Praça Iguatemi Martins pela Rua 7 de Setembro.

Imagens mostram Mercado Municipal de Santos antes e durante obras para revitalização; veja e compare

Mercado Municipal de Santos, SP, passa por obras para revitalização interna e externa

