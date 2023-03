Doses serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos finais de semana, das 9h às 15h30. Santos amplia vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, vai começar a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19, para as pessoas com idade entre 60 e 69 anos, a partir desta terça-feira (7). Os interessados devem procurar uma das unidade de saúde no município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos finais de semana, das 9h às 15h30.

O imunizante, de segunda geração, protege contra o vírus original e a variante Ômicron. Para receber a vacina, é necessário ter ao menos duas doses anteriores contra a Covid-19. O intervalo da dose anterior deve ser de, no mínimo, quatro meses (122 dias).

As pessoas que não tiverem nenhuma dose ou possuírem apenas uma aplicação contra a Covid-19, devem iniciar ou completar o esquema com a vacina monovalente (de primeira geração, inicialmente disponíveis). Somente após as duas doses, que será possível tomar a bivalente.

Para ter acesso ao imunizante, é necessário levar à policlínica o CPF, documento com foto, comprovante de residência em Santos e as carteirinhas com as doses anteriores anotadas. Os imunossuprimidos devem apresentar laudo médico que comprove a sua condição clínica.

Imunossuprimidos

A vacina bivalente está disponível também para pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos de idade. Quem não iniciou ou não completou o esquema vacinal primário (composto por três doses neste caso), pode completar o esquema inicial com a bivalente após 8 semanas da aplicação da segunda dose da vacina monovalente e, após quatro meses (122 dias), completar o esquema com a bivalente.

Para os imunossuprimidos com três doses iniciais no mínimo, a aplicação da vacina bivalente é feita a partir de quatro meses (122 dias) da última dose.

Acamados

Pessoas acamadas que fazem parte do grupo contemplado nesta fase da campanha de vacinação, devem encaminhar um representante (família ou cuidador) à policlínica de referência do seu endereço com seus documentos pessoais (CPF, comprovante de residência) para efetuar cadastro.

Confira os postos de vacinação:

Orla

Policlínica Aparecida – Av. Pedro Lessa, 1.728

Policlínica Campo Grande – Rua Carvalho de Mendonça, 607

Policlínica Embaré – Praça Coronel Fernando Prestes s/nº

Policlínica Gonzaga – Rua Assis Correia, 17

Policlínica Pompeia/José Menino – Rua Ceará, 11

Policlínica Ponta da Praia – Praça Primeiro de Maio s/nº

Zona Noroeste

Policlínica Alemoa – Rua Afonsina Proost de Souza s/nº

Policlínica Areia Branca – Rua Francisco Lourenço Gomes, 118

Policlínica Bom Retiro – Rua João Fraccaroli s/nº

Policlínica Castelo – Rua Francisco de Barros Melo, 184

Policlínica Piratininga – Praça João de Moraes Chaves s/nº

Policlínica Rádio Clube – Av. Hugo Maia s/nº

Policlínica São Jorge e Caneleira – Rua Francisco Ferreira Canto, 351

Policlínica São Manoel – Praça Nicolau Geraigire s/nº

Centro

Policlínica Conselheiro Nébias – Av. Conselheiro Nébias, 457

Policlínica Martins Fontes – Rua Luiza Macuco, 40

Policlínica Vila Mathias – Rua Xavier Pinheiro, 284

Policlínica Vila Nova – Praça Iguatemi Martins s/nº

Morros

Policlínica Jabaquara – Rua Vasco da Gama, 32

Policlínica Marapé – Rua São Judas Tadeu, 115

Policlínica Monte Serrat – Praça Correa de Melo s/nº

Policlínica Morro José Menino – Rua Doutor Carlos Alberto Curado, 77A

Policlínica Nova Cintra – Rua José Ozéas Barbosa s/nº

Policlínica Penha – Rua Três, 150

Policlínica Santa Maria – Rua 10 s/nº

Policlínica São Bento – Rua das Pedras s/nº

Policlínica Valongo – Rua Prof. Maria Neusa Cunha s/nº, Saboó

Policlínica Vila Progresso – Rua Três, casas 1 e 2

Área continental

Policlínica Monte Cabrão – Av. Principal s/nº

Policlínica do Caruara – Rua Andrade Soares s/nº

Vito Califano