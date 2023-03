Santos começa a aplicar a vacina bivalente em trabalhadores da saúde com mais de 50 anos

Interessados podem procurar as policlínicas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Santos aplica vacina bivalente para trabalhadores da saúde com mais de 50 anos

Prefeitura de Santos

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, começou a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-em trabalhadores da saúde com mais de 50 anos. O imunizante protege da variante Ômicron.

Os interessados podem procurar as policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos finais de semana, em unidades divulgadas todas as sextas-feiras no site da Prefeitura.

Para se vacinar, é preciso ter ao menos duas doses anteriores de vacina contra a covid-19, sendo a última há no mínimo 4 meses.

É necessário ainda apresentar documento que comprove vínculo ativo com estabelecimento de saúde ou a carteira do conselho de classe, além de comprovante de residência em Santos, CPF, documento com foto e as carteirinhas anteriores da campanha.

Estagiários e residentes que moram em Santos também serão contemplados. Também a estes é pedida a comprovação do estágio ou residência na área.

Demais público

A vacina bivalente está disponível também para idosos a partir dos 60 anos de idade; pessoas imunossuprimidas a partir dos 12 anos; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs), abrigados a partir de 12 anos de idade e funcionários dessas instituições; e quilombolas.

Onde vacinar

Orla

Policlínica Aparecida – Av. Pedro Lessa, 1.728

Policlínica Campo Grande – Rua Carvalho de Mendonça, 607

Policlínica Embaré – Praça Coronel Fernando Prestes s/nº

Policlínica Gonzaga – Rua Assis Correia, 17

Policlínica Pompeia/José Menino – Rua Ceará, 11

Policlínica Ponta da Praia – Praça Primeiro de Maio s/nº

Zona Noroeste

Policlínica Alemoa – Rua Afonsina Proost de Souza s/nº

Policlínica Areia Branca – Rua Francisco Lourenço Gomes, 118

Policlínica Bom Retiro – Rua João Fraccaroli s/nº

Policlínica Castelo – Rua Francisco de Barros Melo, 184

Policlínica Piratininga – Praça João de Moraes Chaves s/nº

Policlínica Rádio Clube – Av. Hugo Maia s/nº

Policlínica São Jorge e Caneleira – Rua Francisco Ferreira Canto, 351

Policlínica São Manoel – Praça Nicolau Geraigire s/nº

Centro

Policlínica Conselheiro Nébias – Av. Conselheiro Nébias, 457

Policlínica Martins Fontes – Rua Luiza Macuco, 40

Policlínica Vila Mathias – Rua Xavier Pinheiro, 284

Policlínica Vila Nova – Praça Iguatemi Martins s/nº

Morros

Policlínica Jabaquara – Rua Vasco da Gama, 32

Policlínica Marapé – Rua São Judas Tadeu, 115

Policlínica Monte Serrat – Praça Correa de Melo s/nº

Policlínica Morro José Menino – R. Doutor Carlos Alberto Curado, 77A

Policlínica Nova Cintra – Rua José Ozéas Barbosa s/nº

Policlínica Penha – Rua Três, 150

Policlínica Santa Maria – Rua 10 s/nº

Policlínica São Bento – Rua das Pedras s/nº

Policlínica Valongo – Rua. Prof. Maria Neusa Cunha s/nº, Saboó

Policlínica Vila Progresso – Rua Três, casas 1 e 2

Área Continental

Policlínica Monte Cabrão – Av.Principal s/nº

Policlínica do Caruara – Rua Andrade Soares s/nº

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Vito Califano