Barreiras de concreto serão instaladas no interior do túnel, no bairro José Menino, para evitar a presença de usuários de drogas e moradores em situação de rua. Força-tarefa em trabalho de remoção de lixo deixado por pessoas que se abrigam no túnel do VLT, no José Menino, em Santos, SP

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, começou um serviço no túnel do bairro José Menino, por onde passa o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), com o objetivo de garantir mais segurança a passageiros do transporte público e moradores do entorno. A empreiteira vencedora da concorrência pública tem oito meses para executar os serviços.

O investimento previsto é de de R$ 931.351,49 e o valor foi viabilizado junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

A intervenção feita no local, segundo a administração pública, tem como objetivo impedir a circulação de pessoas pelo túnel. No local, são constantes as reclamações sobre tráfico de drogas, usuários de entorpecentes e moradores em situação de rua.

Santos começa obra para bloquear acesso em túnel do VLT e garantir segurança a moradores e passageiros

Para fazer com que a área deixe de servir como abrigo a estas pessoas, que colocam em risco a comunidade do entorno, assim como as próprias vidas, serão fabricadas 710 peças pré-moldadas de concreto que serão instaladas ao longo dos 110 metros de extensão do túnel, no calçamento ao lado do trilho no VLT.

Os serviços no túnel serão realizados entre 0h30 e 4h30, período em que o VLT não funciona, explicou, em nota, o secretário de Serviços Públicos Wagner Ramos.

De acordo com a administração municipal também serão instalados obstáculos entre os trilhos para impedir que pessoas caminhem pelo por onde passam as composições.

Objetivo da obra é impedir, por questões de segurança, a circulação de pessoas na passagem do VLT

